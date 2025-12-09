भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले लिया आशीर्वाद
IND vs SA 1st T20: भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करने से पहले भगवान की शरण में पहुंची.
Published : December 9, 2025 at 1:21 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब से कुछ घंटों बाद कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. शाम 7:00 बजे से शुरू होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच समेत सभी खिलाड़ी भगवान की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सीरीज की शुरुआत से पहले पूजा-अर्चना की है.
टीम इंडिया ने किए जगन्नाथ मंदिर के दर्शन
भारतीय क्रिकेटर्स और कोच गौतम गंभीर मंगलवार को ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे. इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने भगवान से पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा शेट्टी और तिलक वर्मा उन क्रिकेटर्स में शामिल थे जो मंदिर गए थे.
टीम इंडिया के क्रिकेटर्स कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर में दाखिल हुए. ओडिशा में स्थित जगन्नाथ पुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ (श्रीकृष्ण) को समर्पित हैं. यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर चार धामों में से एक है. यहां जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा में लोग शामिल होते हैं.
VIDEO | Odisha: Team India members visit Jagannath Temple in Puri for darshan ahead of T20 match with South Africa in Cuttack today.#OdishaNews #INDvsSAT20— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/P6GaHUS5py
इन 3 खिलाड़ियों की होगी वापसी
इस सीरीज में भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल वापसी करने वाले हैं. गर्दन की चोट के चलते गिल टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. अब टी20 सीरीज में वह नजर आने वाले हैं. उनके अलावा हार्दिक पांड्या भी वापसी करने वाले हैं. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह भी भारत के लिए वापसी करने वाले हैं. उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया गया था.
Indian Cricket Players at Jagannath Temple Puri pic.twitter.com/EZZqLOKFeZ— Dusmanta Sahoo (@Dusmanta__Sahoo) December 9, 2025
भारत और दक्षिण अफ्रीका का टी20 स्क्वाड
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.
दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (डब्ल्यू), एडेन मार्कराम (सी), टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, रीज़ा हेंड्रिक्स, ओटनील बार्टमैन, डोनोवन फरेरा, क्वेना मफाका, जॉर्ज लिंडे.