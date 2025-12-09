IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 176 का लक्ष्य, हार्दिक पांड्या ने लगाया तूफानी अर्धशतक
India vs South Africa 1st T20: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य दिया. कटक में हार्दिक ने अर्धशतक लगाया.
Published : December 9, 2025 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 175 रन बनाए. अब अफ्रीका टीम को जीत के लिए 176 रन बनाने होंगे. भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली.
भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 140 का लक्ष्य
इस मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए. गिल ने अपनी पहली बॉल पर एक चौका लगाया और अपनी दूसरी बॉल पर कैच आउट हो गया. लुंगी एनगिडी ने मार्को जानसेन के हाथों उन्हें 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हो गए. भारत को तीसरा झटका अभिषेक के रूप में लगा. वो 12 रन बनाकर लुथो सिपाम्ला की बॉल पर जानसेन के हाथों आउट हुआ.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
A superb unbeaten FIFTY from Hardik Pandya help #TeamIndia post 1⃣7⃣5⃣ on the board 🙌
Over to our bowlers now! 👍👍
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/d8eOqU8Smd
इसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने मिलकर भारत के स्कोर को 78 रनों के पास तक पहुंचाया. तिलक वर्मा 32 बॉल में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 26 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें लुंगी एनगिडी ने मार्को जानसेन के हाथों कैच आउट कराया. अक्षर ने 21 बॉल में 1 छक्के के साथ 32 रन बनाए. हार्दिक ने क्रीज पर आते ही लगातार दो छक्के जड़ दिए.
MAXIMUMS x 2⃣! 🔥— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Hardik Pandya announces his arrival to the crease in style 😎
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dMCrGJDP4T
हार्दिक पांड्या ने लगाया तूफानी अर्धशतक
टीम के हार्दिक पांड्या ने तेज-तर्रार पारी खेली. सितंबर के बाद मैदान पर वापसी करते हुए हार्दिक ने 25 बॉल में अर्धशतक लगा डाला. उन्होंने 28 बॉल में 6 चौके और 4 छक्कों के साथ 59 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के भी पूरे कर लिए हैं.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦𝐬 💯— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
1⃣0⃣0⃣ T20I sixes for Hardik Pandya 🔥
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mZjJXhr5S9
टीम के लिए शिवम दुबे ने 11 और जितेश शर्मा ने 10 रनों का योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने 3, लुथो सिपाम्ला ने 2 और डोनोवन फरेरा ने 1 विकेट हासिल किया. इस मैच में अब भारतीय गेंदबाजों अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को 20 ओवर में 176 रनों का बचाव करना होगा.