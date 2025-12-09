ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 176 का लक्ष्य, हार्दिक पांड्या ने लगाया तूफानी अर्धशतक

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 175 रन बनाए. अब अफ्रीका टीम को जीत के लिए 176 रन बनाने होंगे. भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली. भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 140 का लक्ष्य

इस मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए. गिल ने अपनी पहली बॉल पर एक चौका लगाया और अपनी दूसरी बॉल पर कैच आउट हो गया. लुंगी एनगिडी ने मार्को जानसेन के हाथों उन्हें 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हो गए. भारत को तीसरा झटका अभिषेक के रूप में लगा. वो 12 रन बनाकर लुथो सिपाम्ला की बॉल पर जानसेन के हाथों आउट हुआ.