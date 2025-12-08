IND vs SA: दिग्गज का गिल पर आया बड़ा बयान, जानिए वर्ल्ड कप से पहले किस बात की जताई चिंता
IND vs SA 1st T20: भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने शुभमन गिल को लेकर बड़ी बात बोली है, उन्होंने एक और चिंता जाहिर की है.
Published : December 8, 2025 at 6:59 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर को पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाने वाला है. शुभमन गिल बतौर उपकप्तान इस मैच में वापसी करने वाले हैं. उन पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पटान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, गिल को टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करनी चाहिए.
ये सीरीज टीम इंडिया के लिए भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तैयार का सटीक मौका है. गिल गर्दन में ऐंठन के कारण टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. अब वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वापस कर रहे हैं. उन्हें चोट कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान लगी थी.
शुभमन गिल पर पठान का बड़ा बयान
इरफान पठान ने जियोहॉस्टार पर बात करते हुए कहा, 'शुभमन गिल को टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करनी चाहिए. हम सभी फॉर्मेट के खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं. हमने देखा है कि वह आईपीएल में कितना अच्छा खेलते हैं. अब उनके पास भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह पक्की करने का मौका है. थोड़ा दबाव है लेकिन वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं'.
पठान ने आगे कहा, 'मुझे उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस पांच मैचों की टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वह एक छोटी सी चोट से वापस आ रहे हैं. उन्हें पांच मैचों में अच्छी पिचों पर बहुत सारे मौके मिलेंगे. पिचों में धर्मशाला की तरह पेस और बाउंस होगा और उन्हें उन पर बल्लेबाजी करना पसंद आएगा'.
पठान को किस बात की सताई चिंता
इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या के बारे में बता करते हुए कहा, 'मैं देखना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या के साथ फिनिशर का रोल कौन निभाता है और वो इसे कैसे करते हैं. यह एक बहुत बड़ा पहलू है. अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है, जो भारत में है, तो यह बहुत जरूरी है कि हमारे लोअर-मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फॉर्म में रहें. हार्दिक के साथ-साथ दूसरे बल्लेबाज भी बहुत जरूरी हो जाते हैं. अक्षर पटेल यह कर सकते हैं, जितेश शर्मा हैं और रिंकू सिंह भी आ सकते हैं. लेकिन हमें देखना होगा कि ऑर्डर में नीचे हार्दिक का साथ कौन देगा. मेरी नजर उसी पर रहेगी'.