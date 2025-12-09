IND vs SA: भारत की टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग, साउथ अफ्रीका ने चुनी बॉलिंग, देखें दोनों की प्लेइंग-11
IND vs SA 1st T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए और भारत पहले बैटिंग करेगा.
हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम आए. इस दौरान मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ ही उन्होंने सूर्या को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.
टॉस हारने के बाद भारत की बल्लेबाजी
कटक में दूसरी पारी में अधिक ओस आने की संभावना है. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच के जरिए भारतीय टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. टीम इंडिया 2 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी है.
टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
एडेन मार्करम ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. यहां काफी ओस है, यह पूरे मैच में बनी रह सकती है, लेकिन बाद में थोड़ी और बढ़ सकती है. आपको खुद को सही माइंडसेट में लाना होता है. वर्ल्ड कप के लिए शानदार तैयारी है. हालात के हिसाब से यह बहुत अच्छा होने वाला है. साउथ अफ्रीका में हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं.
सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारने के बाद कहा, 'विकेट देखकर हम थोड़े कन्फ्यूज थे, कल यह थोड़ा ज्यादा हरा दिख रहा था. पहले बैटिंग करके खुश हैं, इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं. ओस गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, यह काफी लंबे समय तक रहेगी. इसके बारे में न सोचें इसे एक चैलेंज के तौर पर लें. ऑस्ट्रेलिया में हमारी अच्छी सीरीज हुई, अब हम साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे. यह अच्छी तैयारी है. जो खिलाड़ी बाहर हैं वो संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा है.
भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग-11
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीप), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.
दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे.
