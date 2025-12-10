ETV Bharat / sports

IND vs SA पहला T20: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराया, सूर्या-पांड्या ने बोली बड़ी बात

IND vs SA 1st T20: हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन और गेंदबाजों के मिले-जुले प्रयासों से भारत ने बाराबती स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में 101 रनों से जीत हासिल की. ​​इसके साथ ही, मेजबान टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. 176 रनों का बचाव करते हुए, भारत शानदार शुरुआत की, जब अर्शदीप सिंह ने पारी की दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को शून्य पर आउट कर दिया. उसके बाद से भारतीय तेज गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे, जिससे दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी इकाई ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम को 74 रनों पर ही समेट दिया. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रों का योगदान दिया. वहीं भारत की तरफ सभी 6 गेंदबाजों ने विकेट निकाले. इससे पहले टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी की और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की वजह वो 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाने में सफल रहा. हार्दिक ने 28 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एनगिडी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. अब जब भारत सीरीज में 1-0 से आगे है, तो दोनों टीमें गुरुवार, 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे T20 में आमने-सामने होंगी.