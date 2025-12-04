ETV Bharat / sports

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच की टिकट के लिए बढ़ी सुरक्षा, कटक पुलिस ने उठाए खास कदम

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ( IANS )

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों टी20 सीरीज खेली जाने वाली है. इस टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुक्रवार (5 दिसंबर) से शुरू होने वाली है, जिसे देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले मैच के दौरान हुई अफरा-तफरी को रोकने के लिए इंतजाम कड़े कर दिए हैं. यह मैच 9 दिसंबर को होना है और इसके टिकट काउंटरों पर बेचे जाएंगे, जहां पहली बार लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है. दर्शक ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अंदर आएंगे और 2-2 फुट के दो समानांतर बैरिकेड्स से गुजरेंगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा संभाला जाने वाला 3 फुट का बैरिकेड होगा. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काउंटर से लगभग 800 मीटर तक स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए हैं.