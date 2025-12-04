भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच की टिकट के लिए बढ़ी सुरक्षा, कटक पुलिस ने उठाए खास कदम
कटक में कमिश्नरेट पुलिस ने इंडिया-साउथ अफ्रीका टी20 मैच की टिकटों की ऑफलाइन बिक्री के लिए भीड़ को कंट्रोल करने के बड़े इंतज़ाम किए हैं.
Published : December 4, 2025 at 5:30 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों टी20 सीरीज खेली जाने वाली है. इस टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुक्रवार (5 दिसंबर) से शुरू होने वाली है, जिसे देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले मैच के दौरान हुई अफरा-तफरी को रोकने के लिए इंतजाम कड़े कर दिए हैं.
यह मैच 9 दिसंबर को होना है और इसके टिकट काउंटरों पर बेचे जाएंगे, जहां पहली बार लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है. दर्शक ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अंदर आएंगे और 2-2 फुट के दो समानांतर बैरिकेड्स से गुजरेंगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा संभाला जाने वाला 3 फुट का बैरिकेड होगा. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काउंटर से लगभग 800 मीटर तक स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए हैं.
अधिकारियों के मुताबिक, टिकट बिक्री से एक रात पहले किसी को भी टिकट काउंटर पर लाइन में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी. जो लोग जल्दी आएंगे, उन्हें क्रिकेट एकेडमी के मैदान में इंतजार कराया जाएगा. सुबह 6 बजे के बाद ही लाइन लगाने की इजाजत होगी, जबकि काउंटर सुबह 9 बजे खुलेगा. बैरिकेड वाले इलाके में सिर्फ टिकट खरीदने वालों को ही जाने दिया जाएगा.
इसके अलावा कटक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) ऋषिकेश खिलारी ने बताया कि सादी वर्दी में पुलिस और एक साइबर टीम ब्लैक-मार्केटिंग और ऑनलाइन टिकट बिक्री पर नजर रखेगी. इस बीच ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) से जुड़े संगठनों के लिए ऑफलाइन बिक्री के पहले दिन के लिए अलॉट किए गए सभी टिकट बिक चुके हैं. दो दिन के पहले फेज में लगभग 11,000 टिकट 73 एफिलिएटेड क्लबों, छह सरकारी दफ्तरों और दो चुने हुए एपेक्स काउंसिल सदस्यों को बांटे गए. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद बिक्री का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संभाल रहा है.