IND vs SA पहला टी20: कप्तान सूर्या ने गिल-हार्दिक पर दिया बड़ा अपडेट, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

सूर्याकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ( IANS PHOTO )

व्हाइट-बॉल सीरीज से भी बाहर थे. हाल ही में हार्दिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलते हुए शानदार पारी खेली और अपनी फिटनेस साबित की.

जबकि हार्दिक सितंबर में एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान लगी चोट के कारण प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से बाहर थे. चोट के कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल (जो भारत ने जीता) नहीं खेल सके थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिला

इस सीरीज में इंजरी के बाद भारत के दो बड़े खिलाड़ी-शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं. वनडे और टेस्ट के कप्तान गिल, जो टी20 में उपकप्तान हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए गर्दन में ऐठन की वजह से टेस्ट और वनडे दोनों से बाहर हो गए थे.

IND vs SA 1st T20 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल (9 दिसंबर) से टी20 सीरीज शुरू होने वाली है. जिसका पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 7 बचे से शुरू होगा.

सूर्या ने पांड्या की सराहना की

टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के स्वस्थ के बारे में बात की और कहा कि अभी, दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं, वे टीम में हैं.

सूर्या ने इस मौके पर पांड्या की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पांड्या का अनुभव बहुत कीमती है और वह टीम को अच्छा बैलेंस देते हैं. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब एशिया कप में वह (हार्दिक) नई गेंद से बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने प्लेइंग XI में हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन और कॉम्बिनेशन खोल दिए.

सूर्या ने आगे कहा कि उनका अनुभव, जिस तरह से उन्होंने सभी बड़े मैचों, सभी ICC इवेंट्स और ACC इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे लगता है कि वह अनुभव बहुत काम आएगा और उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से टीम को अच्छा बैलेंस देगी.

IND vs SA 1st T20I: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा/संजू सैमसन(विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती,

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

