IND vs SA: कोहली ने विराट शतक जड़कर सचिन को छोड़ा पीछे, अपने नाम किए ये दो बड़े रिकॉर्ड

विराट ने सचिन को छोड़ा पीछे इस शानदार पारी के साथ विराट कोहली ने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, और अब वो क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 52 सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम पहले किसी एक फॉर्मेट (टेस्ट) में सबसे ज्यादा 51 शतक थे.

हैदराबाद: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले ही मैच में शानदार 135 रनों की पारी खेली. रांची में खेले गए पहले मैच में कोहली अपनी पारी में 120 गेंदे खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. ये उनके वनडे करियर का 52 वां और 83वां इंटरनेशनल शतक था.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक

इसके अलावा विराट कोहली अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक (6) बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं. उन्होंने यहां पर भी सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा है. जिनके नाम पहले अफ्रीका के खिलाफ पांच-पांच वनडे शतक थे.

विराट-रोहित ने सचिन-द्रविड़ को छोड़ा पीछे

विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़े. साथ ही, क्रीज पर रहने के दौरान, वे एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन गए. इस जोड़ी ने एक साथ 392 मैच खेले हैं, जिससे सचिन-द्रविड़ के 391 मैचों का रिकॉर्ड टूट गया है.

फैंस ने कोहली से आशीर्वाद लिया

कोहली के शतक बनाने के ठीक बाद, एक फैन स्टेडियम में घुसकर स्टार भारतीय बैटर के पैर छूते दिखा. इससे पता चलता है कि 37 साल के इस बैटर को दर्शक कितना प्यार करते हैं. खास बात यह है कि कोहली जब अपने शतक से एक रन दूर थे तो स्टेडियम में मौजूद पूरे दर्शक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए थे.

रोहित ने तोड़ा अफरीदी का रिकॉर्ड

साथ ही, रोहित शर्मा ने भी मैच में 57 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और तीन छक्के भी लगाए. जिसके साथ वो वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया. रोहित के नाम अब 352 वनडे छक्के हैं, जबकि अफरीदी के नाम 351 वनडे छक्के हैं और वो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं.