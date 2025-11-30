IND vs SA: रोहित-विराट की जोड़ी ने हासिल की खास उपलब्धि, तोड़ा सचिन और राहुल का महारिकॉर्ड
IND vs SA: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में मैदान में उतरते ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया.
Published : November 30, 2025 at 4:05 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दो मजबूत पिलर हैं. जब ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरे, तो एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया. असल में इस मैच में दोनों के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है, लेकिन यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें दोनों का अहम रोल है.
विराट और रोहित ने बनाया नया रिकॉर्ड
रोहित और विराट के पास पहले वनडे मैच में अपनी बैटिंग से कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. हालांकि, इससे पहले दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया. जब ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरे, तो यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 392वां मैच था. इसके साथ ही यह जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक साथ खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन गई है.
सचिन और द्रविड़ का रिकॉर्ड टूटा
इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम था, जिन्होंने एक साथ 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. लेकिन अब हिटमैन और किंग कोहली भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक खेलने वाली जोड़ी बन गए हैं.
इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ियां
- रोहित शर्मा और विराट कोहली - 392*
- सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ - 391
- राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली - 369
- सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले - 367
- सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली - 341
एक जोड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच
- 550 - महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा (श्रीलंका)
- 426 - महेला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)
- 418 - कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)
- 408 - सनथ जयसूर्या और मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
- 407 - जैक कैलिस और मार्क बाउचर (साउथ अफ्रीका)
- 392* - रोहित शर्मा और विराट कोहली (इंडिया)
विराट कोहली ने कैलिस को छोड़ा पीछे
इसके साथ ही विराट कोहली भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने अफ्रीका पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस को पीछो छोड़ दिया है. विराट के नाम इन दोनों देशों के बीच वनडे में 1536* रन दर्ज हो गए हैं. उन्होंने जैक कैलिस 1535 को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 2001 रनों के साथ टॉप पर मौजूद हैं.
भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे में सबसे अधिख रन
1. सचिन तेंदुलकर – 2001 रन
2. विराट कोहली – 1536* रन
3. जैक्स कैलिस – 1535 रन
4. गैरी कर्स्टन – 1377 रन
5. एबी डिविलियर्स – 1357 रन
भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच का अब तक का हाल
इस मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 33 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लिए हैं. भारत के लिए विराट कोहली नाबाद 92 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं उनसे पहले रोहित शर्मा ने 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. अफ्रीका के लिए ओटनील बार्टमैन अब तक 2 विकेट ले चुके हैं.