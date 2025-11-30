ETV Bharat / sports

IND vs SA: रोहित-विराट की जोड़ी ने हासिल की खास उपलब्धि, तोड़ा सचिन और राहुल का महारिकॉर्ड

विराट कोहली और रोहित शर्मा ( ap )

हैदराबाद: रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दो मजबूत पिलर हैं. जब ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरे, तो एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया. असल में इस मैच में दोनों के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है, लेकिन यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें दोनों का अहम रोल है. विराट और रोहित ने बनाया नया रिकॉर्ड

रोहित और विराट के पास पहले वनडे मैच में अपनी बैटिंग से कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. हालांकि, इससे पहले दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया. जब ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरे, तो यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 392वां मैच था. इसके साथ ही यह जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक साथ खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन गई है. सचिन और द्रविड़ का रिकॉर्ड टूटा

इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम था, जिन्होंने एक साथ 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. लेकिन अब हिटमैन और किंग कोहली भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक खेलने वाली जोड़ी बन गए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ियां रोहित शर्मा और विराट कोहली - 392*

सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ - 391

राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली - 369

सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले - 367

सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली - 341 एक जोड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच