IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जा रहा है. जहां मेहमान टीम के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम इस सीरीज में अपने कप्तान और उपकप्तान के बेगैर खेल रही है, क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर रहे हैं जबकि श्रेयस अय्यर पस्ली में लगी चोट से उबर रहे हैं.

इन दो खिलाड़ियों के वनडे स्क्वाड से बाहर होने की वजह से टीम में दो खिलाड़ियों ने वापसी की है. गिल की जगह जायसवाल ओपनिंग करेंगे जबकि अय्यर की जगह नंबर चार पर रुतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करते नजर आएंगे.

टॉस के समय भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि वो भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे. उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे खिलाड़ियों के टीम में वापस आने से एनर्जी बढ़ी है, हमें ODI टीम में मिलने वाले हर मौके का इस्तेमाल करना होगा, यह एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ अपनी स्किल्स को चैलेंज करने का एक शानदार मौका है. आज के मैच में हमारे पास तीन स्पिनर और तीन तेज गेंदबाज हैं.