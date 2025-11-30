ETV Bharat / sports

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची में खेला जा रहा है.

IND vs SA 1st ODI
भारत और दक्षिण अफ्रीका (IANS & ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 1:22 PM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जा रहा है. जहां मेहमान टीम के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम इस सीरीज में अपने कप्तान और उपकप्तान के बेगैर खेल रही है, क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर रहे हैं जबकि श्रेयस अय्यर पस्ली में लगी चोट से उबर रहे हैं.

इन दो खिलाड़ियों के वनडे स्क्वाड से बाहर होने की वजह से टीम में दो खिलाड़ियों ने वापसी की है. गिल की जगह जायसवाल ओपनिंग करेंगे जबकि अय्यर की जगह नंबर चार पर रुतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करते नजर आएंगे.

टॉस के समय भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि वो भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे. उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे खिलाड़ियों के टीम में वापस आने से एनर्जी बढ़ी है, हमें ODI टीम में मिलने वाले हर मौके का इस्तेमाल करना होगा, यह एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ अपनी स्किल्स को चैलेंज करने का एक शानदार मौका है. आज के मैच में हमारे पास तीन स्पिनर और तीन तेज गेंदबाज हैं.

वहीं मेहमान टीम के कप्तान एडेन मार्कराम ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना ही चाहते थे, क्योंकि यहां पर रात में ओस थी, जिससे रात में बैटिंग करना थोड़ा आसान होगा. यह एक अहम सीरीज है और 2027 वर्ल्ड की तैयारी के लिए भी ये अच्छी सीरीज है. उन्होंने ये भी कहा कि हम दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में से एक के खिलाफ खेल रहे हैं. टेम्बा और महाराज को आराम दिया गया है, आज हमारी टीम में चार सीमर हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन

इंडिया (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

ये भी पढ़ें

रांची में क्रिकेट का महामेला: भारत–साउथ अफ्रीका वनडे से पहले JSCA स्टेडियम में उत्साह चरम पर

IND vs SA Live Streaming, जानें कब और कहां देख सकेंगे भारत दक्षिण अफ्रीका के लाइव मैच ?

Last Updated : November 30, 2025 at 2:20 PM IST

TAGGED:

IND VS SA 1ST ODI
INDIA PLAYING 11
IND VS SA
भारत दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे
IND VS SA ODI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.