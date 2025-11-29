ETV Bharat / sports

'मेरी कई रातें बिना सोए गुजरी...' रोहित-विराट पर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच का बड़ा खुलासा

Morne Morkel on Rohit Virat: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्कल का बड़ा खुलासा.

रोहित-विराट पर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच का बड़ा खुलासा
रोहित-विराट पर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच का बड़ा खुलासा (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 10:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में 30 नवंबर को खेला जाना है. ये सीरीज भारतीय टीम के लिए बहुत अहम है क्योंकि वो इसी टीम से टेस्ट सीरीज 0-2 से हार गए थे. इसलिए भारतीय टीम पर थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर होगा और इस तनाव से निकालने में भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित का शानदार प्रदर्शन
दोनों दिग्गज खिलाड़ी इससे पहले अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतर थे, हालांकि भारत वो सीरीज 1-2 से हार गया था, लेकिन रोहित एक फिफ्टी और और एक शतक के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जबकि कोहली लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर फॉर्म में वापस आ गए.

दोनों दिग्गज की मैदान होगी वापसी
यह जोड़ी अब रविवार, 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए दिखाई देगी. इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा खुलासा किया है और कहा कि मैं ने इन दोनों के खिलाफ खेला और हमें मालूम है कि ये कितने बड़े खिलाड़ी है. इनके टीम में होने से विरोधी टीमों की रात की नींद खराब हो जाती हैं.

रोहित-विराट पर मोर्केल का बड़ा खुलासा
मोर्केल से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित विराट के बारे में 2027 वर्ल्ड कप खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'वे (रोहित-विराट) क्वालिटी प्लेयर हैं, जब तक वे कड़ी मेहनत और फिटनेस के लिए खुश हैं. मैंने हमेशा एक्सपीरियंस पर भरोसा किया है, और वह एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलता. उन्होंने कई बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, वे जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं.'

उन्होंने आगे कहा, ' अगर उन्हें मेंटली और फिजिकली लगता है कि उनका शरीर ऐसा कर सकता है, तो वो जरूर वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है. वो दोंने बड़े खिलाड़ी हैं, मैंने उनके खिलाफ कई गेम खेले हैं. उन्हें बॉलिंग करते हुए मेरी रातें बिना सोए गुजरी हैं. इसलिए मैं जानता हूं, एक बॉलर के तौर पर, उनके खिलाफ खेलते समय आपकी तैयारी कैसी होती है.'

उन्हें यह भी लगा कि फॉर्मेट में बदलाव से इंडिया को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, 'हम बहुत अच्छा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. इसमें कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन विराट-रोहित और उनके वापस आने से अब टीम में नई एनर्जी आ गई है. इसलिए, अगले दो और कुछ हफ्तों के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने को लेकर उत्साहित हूं.'

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का वनडे स्क्वाड
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

साउथ अफ्रीकी ODI टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, और प्रेनेलन सुब्रेयन.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का वनडे शेड्यूल

पहला ODI: रविवार, 30 नवंबर (रांची) दोपहर 1:30

दूसरा ODI: बुधवार 3 दिसंबर (रायपुर) दोपहर 1:30

तीसरा ODI: शनिवार 6 दिसंबर (विशाखापट्टनम) दोपहर 1:30

ये भी पढ़ें

IND vs SA: रोहित शर्मा बनाएंगे महारिकॉर्ड! साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 98 रन बनाकर करेंगे इन सबका काम तमाम

वनडे में साउथ अफ्रीका के सामने कैसे हैं भारत के आंकड़े, जानिए दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

TAGGED:

MORNE MORKEL ON ROHIT VIRAT
ROHIT VIRAT IN ODI COMBACK
IND VS SA IN RANCHI
रोहित शर्मा और विराट कोहली
IND VS SA 1ST ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.