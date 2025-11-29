ETV Bharat / sports

'मेरी कई रातें बिना सोए गुजरी...' रोहित-विराट पर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच का बड़ा खुलासा

IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में 30 नवंबर को खेला जाना है. ये सीरीज भारतीय टीम के लिए बहुत अहम है क्योंकि वो इसी टीम से टेस्ट सीरीज 0-2 से हार गए थे. इसलिए भारतीय टीम पर थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर होगा और इस तनाव से निकालने में भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित का शानदार प्रदर्शन

दोनों दिग्गज खिलाड़ी इससे पहले अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतर थे, हालांकि भारत वो सीरीज 1-2 से हार गया था, लेकिन रोहित एक फिफ्टी और और एक शतक के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जबकि कोहली लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर फॉर्म में वापस आ गए.

दोनों दिग्गज की मैदान होगी वापसी

यह जोड़ी अब रविवार, 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए दिखाई देगी. इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा खुलासा किया है और कहा कि मैं ने इन दोनों के खिलाफ खेला और हमें मालूम है कि ये कितने बड़े खिलाड़ी है. इनके टीम में होने से विरोधी टीमों की रात की नींद खराब हो जाती हैं.

रोहित-विराट पर मोर्केल का बड़ा खुलासा

मोर्केल से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित विराट के बारे में 2027 वर्ल्ड कप खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'वे (रोहित-विराट) क्वालिटी प्लेयर हैं, जब तक वे कड़ी मेहनत और फिटनेस के लिए खुश हैं. मैंने हमेशा एक्सपीरियंस पर भरोसा किया है, और वह एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलता. उन्होंने कई बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, वे जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं.'