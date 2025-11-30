ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दिया 350 का लक्ष्य, विराट कोहली ने जड़ा तूफानी शतक

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच ( ap )

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और भारत के कप्तान केएल राहुल को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. इसके बाद भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए. भारत के लिए विराट कोहली ने शतक लगाया. रोहित शर्मा ने लगाया अर्धशतक

इस मैच में यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए. यशस्वी 18 रन बनाकर नांद्रे बर्गर की बॉल पर विकेट के पीछे क्विंटन डी कॉक को कैच थमा बैठे. इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 109 बॉल में 136 रनों की साझेदारी की. रोहित शर्मा ने इस बीच अर्धशतक लगाया. उन्होंने 51 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों के साथ 57 रनों की पारी खेली. रोहित को मार्को जानसेन ने पवेलियन भेजा.