ETV Bharat / sports

IND vs SA: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बने नए सिक्सर किंग, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड किया धवस्त

रोहित शर्मा ( IANS )

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका रांची में आज पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित ने इस मैच में टॉस हारने के बाद भारत के लिए पारी की शुरुआत की और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके धमाकेदार पारी के साथ ही रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को पीछे छोड़ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. रोहित शर्मा ने लगाया अर्धशतक

इस मैच में रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों के साथ 57 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान हिटमैन का स्ट्राइक रेट 111.76 का रहा. उन्होंने कोहली के साथ मिलकर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया. इस पारी के साथ रोहित इतिहास रचते हुए छक्कों के बादशाह बन गए हैं.