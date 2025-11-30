ETV Bharat / sports

IND vs SA: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, बने नए सिक्सर किंग, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड किया धवस्त

IND vs SA 1st ODI: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 3:36 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 3:58 PM IST

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका रांची में आज पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत के अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित ने इस मैच में टॉस हारने के बाद भारत के लिए पारी की शुरुआत की और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके धमाकेदार पारी के साथ ही रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को पीछे छोड़ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है.

रोहित शर्मा ने लगाया अर्धशतक
इस मैच में रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों के साथ 57 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान हिटमैन का स्ट्राइक रेट 111.76 का रहा. उन्होंने कोहली के साथ मिलकर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया. इस पारी के साथ रोहित इतिहास रचते हुए छक्कों के बादशाह बन गए हैं.

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास
रोहित शर्मा इस मैच में 3 छक्के लगाने के साथ ही वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अब रोहित 277 वनडे मैचों की 269 पारियों में 352 छक्के दर्ज हो गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है. अफरीदी के नाम 351 छक्के दर्ज थे.

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के

  • 352* - रोहित शर्मा (भारत)
  • 351 - शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)
  • 331 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
  • 270 - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
  • 229 - एमएस धोनी (भारत)

इस मुकाबले की बात करें तो अब तक भारतीय क्रिकेट टीम 25 ओवर में 2 विकेट खोकर 175 रन बना चुकी है. टीम के लिए विराट कोहली 80 और रुतुराज गायकवाड़ 10 रन बनाकर खेल रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन और नांद्रे बर्गर 1-1 विकेट चटका चुके हैं. भारत के लिए रोहित शर्मा 57 के अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी 18 रनों की पारी खेली है.

