IND-SA कंबाइंड-11: वनडे सीरीज से पहले डेल स्टेन ने चुनी प्लेइंग इलेवन
IND-SA कंबाइंड-11 में भारत के 7 और अफ्रीका के 4 खिलाड़ी ही जगह बना पाए.
Published : November 29, 2025 at 3:06 PM IST
IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाले हैं. जिसका पहला मैच रविवार, 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा.
इस बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने वनडे के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की कंबाइंड प्लेइंग इलेवन चुनी है. जिसमें उन्होंने अपने देश के केवल चार खिलाड़ियों को ही चुनकर सबको हैरान कर दिया. हालांकि स्टेन ने ये भी माना कि दोनों टीमों में से एक प्लेइंग इलेवन चुनना मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बहुत सारे शानदार खिलाड़ी हैं.
डेल स्टेन की प्लेइंग-11
स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में, जब स्टेन से टीम चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव कंबाइंड-11 का नाम लिया, जैसा कि उन्होंने कहा, 'अगर मुझे दोनों टीमों को मिलाकर वनडे टीम बनानी है, तो यह मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे शानदार खिलाड़ी हैं, जिनको निश्चित रूप से बाहर होना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक को ओपनर के तौर पर चुना, विराट को नंबर तीन पर, तिलक वर्मा चार पर, केएल राहुल पांच पर, ब्रेविस छह पर, जडेजा, जेनसन, कुलदीप, अर्शदीप और लुंगी एनगिडी को चुना'
IND-SA कंबाइंड-11
रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, डेवाल्ड ब्रेविस, रवींद्र जडेजा, मार्को जेनसन, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, लुंगी एनगिडी.
बता दें कि इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में सौंपी गई है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हैं. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तानी टेम्बा बावुमा ही करेंगे.
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 की टेस्ट सीरीज वाइटवॉश करने के बाद मेहमान टीम का कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा होगा. हालांकि, मेजबान टीम वाइट-बॉल गेम्स में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए बेताब होगी, क्योंकि इस फॉर्मेट में विराट और रोहित जैसे दिग्गज अभी भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.