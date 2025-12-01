ETV Bharat / sports

विराट कोहली के शतक लगाते ही बीच मैदान पर पहुंचा फैन, छुआ पैर और फिर... वीडियो वायरल

Virat Kohli Hundred: विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135 रनों की पारी खेली.

विराट कोहली के शतक लगाते ही बीच मैदान पर पहुंचा फैन, छुआ पैर
विराट कोहली के शतक लगाते ही बीच मैदान पर पहुंचा फैन, छुआ पैर (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: एमएस धोनी के होम ग्राउंड रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे विराट कोहली और उसके फैंस के नाम रहा. मैच में विराट ने न सिर्फ शतकीय पारी खेली बल्कि उन्होंने ग्राउंड पर फील्डिंग के दौरान वो अग्रसेन भी दिखाया जिसको फैंस देखना चाहते थे.

कोहली हर विकेट के बाद ऐसा जश्न मना रहे थे जो अपनी टीम के लिए बूस्टर का काम कर रहा था तो वहीं विरोधी टीम के लिए साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था. कोहली ने मैच 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

कोहली इस पारी से जितना खुश थे उससे कहीं ज्यादा उनके फैंस खुश नजर आए. जब कोहली 99 पर बल्लेबाज कर रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर विराट के सम्मान में उनके शतक का इंतजार कर रहा था और जबक कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.

फैन ने विराट का छुआ पैर
इस बीच एक फैन ग्राउंड में घुसकर विराट के पास पहुंच गया जब वो शतक का जश्न मनाने के लिए खड़े थे. तो उसी समय फैन ने विराट को पैर छुआ और फिर सिक्यूरिटी ने उसे अपने कब्जे में लेकर वापस चले गए. इस समय फैन के चेहरे पर ऐसी खुशी झलक रही थी जैसे की उसने अपना सपने को पा लिया हो.

इस मैच में टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली 37 साल की उम्र में भी काफी फिट दिख रहे थे और रन बनाने की भूक उनकी साफ नजर आ रही थी. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनको लेकर काफी चर्चाएं भी होती रहती हैं कि कोहली को अभी टेस्ट से रिटायर नहीं होना चाहिए था.

भारत की 17 रनों से जीत
विराट की 135 रनों की पारी की ही बदौलत भारत दक्षिण अफ्रीका के सामने 349 रन बनाने में सफल रहा और फिर मेहमान टीम को 323 पर समेट कर 17 रनों से मैच जीत लिया. विराट पारी की वजह से कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा.

संपादक की पसंद

