विराट कोहली के शतक लगाते ही बीच मैदान पर पहुंचा फैन, छुआ पैर और फिर... वीडियो वायरल
Virat Kohli Hundred: विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135 रनों की पारी खेली.
Published : December 1, 2025 at 1:01 PM IST
हैदराबाद: एमएस धोनी के होम ग्राउंड रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे विराट कोहली और उसके फैंस के नाम रहा. मैच में विराट ने न सिर्फ शतकीय पारी खेली बल्कि उन्होंने ग्राउंड पर फील्डिंग के दौरान वो अग्रसेन भी दिखाया जिसको फैंस देखना चाहते थे.
कोहली हर विकेट के बाद ऐसा जश्न मना रहे थे जो अपनी टीम के लिए बूस्टर का काम कर रहा था तो वहीं विरोधी टीम के लिए साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था. कोहली ने मैच 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे.
We all missed this version of Virat Kohli 🥵pic.twitter.com/BYohtNp71m— Dive (@crickohlic) November 30, 2025
कोहली इस पारी से जितना खुश थे उससे कहीं ज्यादा उनके फैंस खुश नजर आए. जब कोहली 99 पर बल्लेबाज कर रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर विराट के सम्मान में उनके शतक का इंतजार कर रहा था और जबक कोहली ने अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.
फैन ने विराट का छुआ पैर
इस बीच एक फैन ग्राउंड में घुसकर विराट के पास पहुंच गया जब वो शतक का जश्न मनाने के लिए खड़े थे. तो उसी समय फैन ने विराट को पैर छुआ और फिर सिक्यूरिटी ने उसे अपने कब्जे में लेकर वापस चले गए. इस समय फैन के चेहरे पर ऐसी खुशी झलक रही थी जैसे की उसने अपना सपने को पा लिया हो.
Look at the boy's smile after touching Virat Kohli's feet. Like him or hate him, Kohli rules hearts.🤗pic.twitter.com/bN9kB8Epsa— Shining Star (@ShineHamesha) December 1, 2025
इस मैच में टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली 37 साल की उम्र में भी काफी फिट दिख रहे थे और रन बनाने की भूक उनकी साफ नजर आ रही थी. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनको लेकर काफी चर्चाएं भी होती रहती हैं कि कोहली को अभी टेस्ट से रिटायर नहीं होना चाहिए था.
भारत की 17 रनों से जीत
विराट की 135 रनों की पारी की ही बदौलत भारत दक्षिण अफ्रीका के सामने 349 रन बनाने में सफल रहा और फिर मेहमान टीम को 323 पर समेट कर 17 रनों से मैच जीत लिया. विराट पारी की वजह से कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा.
Doing what he does best! 🫡— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
For his record-extending 5⃣2⃣nd ODI hundred, Virat Kohli is adjudged the Player of the Match! 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/xqf6rlIPsM