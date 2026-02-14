IND vs PAK: भारत के खिलाफ मैच खेलने के बारे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या कहा?
IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान 9वीं बार टी20 वर्ल्ड कप में भिड़ने के लिए तैयार हैं.
Published : February 14, 2026 at 2:02 PM IST
Pakistani players on IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला रविवार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. भारतीय टीम शुक्रवार की देर रात दिल्ली से कोलंबो पहुंच गई है. ये हाई-प्रोफाइल मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात में 7 बजे से शुरू होगा.
इस मैच पर दुनिया की नजर रहती है. हर कोई इस मैच के बारे में बात करता है. ये दोनों पड़ोसी देश 2012 के बाद से सिर्फ आईसीसी और एसीसी के इवेंट में ही आमने सामने आते हैं. जिसकी वजह से इन देशों के बीच होने वाले मैच की हाइप और ज्यादा बढ़ जाती है. पिछले साल भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल समेत तीन मैच में मात दी थी.
IND vs PAK मैच में पूरी दुनिया शामिल होती है
अब ये दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आमने सामनें होंगी. इस मैच को लेकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी बात की है. टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा, 'इंडिया-पाकिस्तान का मैच हमेशा हाई-इंटेंसिटी वाला होता है. पूरी दुनिया शामिल होती है, सभी फैंस, दोनों देश, और जैसा कि आपने कहा, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया देख रही है. फिर यह एक अलग लेवल पर चला जाता है, और उम्मीदें भी पूरी तरह से अलग लेवल पर बढ़ जाती हैं.'
बाबर ने आगे कहा, 'हमने ऐसे कई मैच खेले हैं, और हमने सीखा है कि आप खुद को जितना शांत और रिलैक्स रखेंगे, बाहर का शोर उतना कम सुनेंगे, उतना ही अच्छा होगा. अगर आप सीधे और फोकस्ड रहते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलती है. अपने अनुभव से, हम युवाओं से भी बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हां, एक्साइटमेंट है, लेकिन आप जितना आसान और टेंशन-फ्री रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा.' पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 'भारत पाकिस्ता का मैच काफी ज्यादा प्रेशर वाला होता है और हर किसी को इसके बारे में पता है.'
IND vs PAK हेड टू हेड
बता दें कि भारत और पाकिस्तान अब तक टी20 वर्ल्ड कप में आठ बार आमने-सामने हुए हैं, जिसमें भारत सात बार जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक बार (2021 में) जीत पाया है. उस मैच में बाबर और रिजवान ने अहम रोल निभाया था. दोनों ने 152 रन की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को दस विकेट से जीत दिलाई थी.
बाबर पर होगी सबकी नजर
31 वर्षीय बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज जरूर हैं, लेकिन टी20 में उनका स्ट्राइक रेट इतना कम है कि वो इस फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान की टीम में हैं, क्योंकि टूर्नामेंट की पिच बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों की डिमांड करती है.
बाबर ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले T20 वर्ल्ड कप मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्होंने 18 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाए. लेकिन USA के खिलाफ दूसरे मैच में वो अच्छे टच में दिखे, जहां उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर 46 रन बनाए, और मिडिल ओवर में विकेट गिरने से बचाए रखा.
