अंडर 19 एशिया कप: भारत-पाकिस्तान के बीच 'नो हैंडशेक' पॉलिसी बरकरार
IND vs PAK U19 Asia Cup: भारत पाकिस्तान के कप्तानों ने हाथ न मिलाकर ICC के निर्देशों को नजरअंदाज किया.
Published : December 14, 2025 at 3:57 PM IST
दुबई: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार सीनियर नहीं बल्कि जूनियर खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं. दोनों टीमें दुबई में ICC एकेडमी ग्राउंड में U19 एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच खेल रही हैं.
मैच में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 'नो हैंडशेक' पॉलिसी को बरकरार रखा. टॉस के समय, न तो भारत के कप्तान म्हात्रे और न ही पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पारंपरिक हाथ मिलाने की पहल की.
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाईं. उन्होंने बस अपने-अपने इंटरव्यू दिए और फिर अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए.
Aaron George’s solid knock, backed by late-order contributions, has taken India U19 to a competitive total. Can the Green Brigade chase this down with the conditions offering something for the bowlers? The second half promises intrigue. Stay tuned! 🫵#DPWorldMensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/HBbten2yZE— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 14, 2025
क्या भारत पाकिस्तान ने ICC के निर्देश को नजरअंदाज किया?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ICC ने दोनों टीमों से मैच से पहले के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा था. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, ICC टूर्नामेंट से राजनीति को दूर रखना चाहता था और उम्मीद कर रहा था कि खिलाड़ी खेल भावना के सामान्य प्रदर्शन का पालन करेंगे.
भारत पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप मैच
मैच की बात करें तो, बारिश के कारण 49-49 ओवर के मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को 46.1 ओवर में 240 रनों पर समेट दिया. न्यूज लिखे जाने तक पाकिस्तान ने 240 के जवाब में 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 16 रन बना लिए हैं. बता दें कि टूर्नामेंट के पहले मैच में, भारत ने यूएई पर 234 रनों की बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रनों से हराया था.
𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐮𝐩𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐮𝐭 👀#DPWorldMensU19AsiaCup2025 #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/U5qUhNS4c4— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 14, 2025
नो हैंडशेक की शुरुआत
हाल के टूर्नामेंट जैसे सीनियर पुरुष एशिया कप 2025, महिला विश्व कप 2025 और राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में, भारतीय क्रिकेट टीमों ने भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के तौर पर अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ नहीं मिलाया.