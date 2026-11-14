IND U19 vs PAK U19: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
U19 Asia Cup 2026 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मैच ओमान में खेला जा रहा है.
Published : November 14, 2026 at 10:29 AM IST
IND U19 vs PAK U19 Final: ओमान में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप 2026 का आज फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.
दोनों टीमों ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. पाकिस्तान लगातार चार मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा है. जबकि भारत को टूर्नामेंट में एक हार का सामना करना पड़ा है. वो ग्रुप मैच में पाकिस्तान से ही तीन विकेट से हार गए थे.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारतीय अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उलवा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, चिगुरुपति वेंकट.
पाकिस्तान अंडर-19 टीम: उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह, नकाब शफीक.
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हेड टू हेड रिकॉर्ड
दोनों टीमें अब तक 31 मैचों में एक-दूसरे से भिड़ी हैं, जिनमें से भारत ने 17 और पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. लेकिन 2021 के बाद से, भारत ने 7 मौकों में से केवल 2 बार जीत हासिल की है.
टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम
अंडर-19 एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है. उसने अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 2-2 बार जीत हासिल की है. टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को अब तक केवल दो बार हार का सामना करना पड़ा है. पहली बार 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरी बार 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ.