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IND U19 vs PAK U19: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत-पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 फाइनल ( IANS )

IND U19 vs PAK U19 Final: ओमान में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप 2026 का आज फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

दोनों टीमों ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. पाकिस्तान लगातार चार मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा है. जबकि भारत को टूर्नामेंट में एक हार का सामना करना पड़ा है. वो ग्रुप मैच में पाकिस्तान से ही तीन विकेट से हार गए थे.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उलवा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, चिगुरुपति वेंकट.