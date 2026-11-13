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अंडर-19 एशिया कप फाइनल: भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, भारतीय टीम के पास 2025 का बदला लेने का सुनहरा मौका

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला ( IANS )

IND vs PAK U19 Asia Cup 2026 Final: अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मैच 14 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये महामुकाबला ओमान के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. भारत को 9वीं बार खिताब अपने नाम करने के लिए पाकिस्तान को हराने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

बता दें कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को मात देकर फाइनल में पहुंची है. जबकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर खिताबी मुकाबले में कदम रख रही है. सहवाग और सूद से भारत को उम्मीदें

भारत को आर्यवीर सहवाग और ईशान सूद से बड़ी उम्मीदें होंगी. पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अब तक चार मैचों में 101 के औसत से 303 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. वह अब तक टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. जबकि तेज गेंदबाज सूद ने अपनी तेज गति का अच्छा इस्तेमाल करते हुए चार मैचों में 11 विकेट लिए हैं और भारत की गेंदबाजी उन पर काफी निर्भर है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए उस्मान खान (238 रन) और तेज गेंदबाज रिजवानुल्लाह (11 विकेट) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के पास मोहम्मद सैयाम (08 विकेट) और अली रजा (06 विकेट) जैसे अच्छे गेंदबाज भी हैं.