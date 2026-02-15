ETV Bharat / sports

IND vs PAK: कैसा है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का प्रदर्शन?

आर प्रेमदासा की पिच स्पिनरों के अनुकूल होती है इसलिए ये दोनों टीमों के लिए एक बिल्कुल ही अलग मैदान है. जहां पर शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और फिर पिच स्पिनरों के अनुकूल होती चली जाती है. ये महामुकाबल उसी पिच पर खेला जाएगा, जिस पिच पर जिम्बाब्वे ने 169 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से मात देकर सबको चौंका दिया था.

खास बात ये है कि भारत ने ये दोनों मैच अपने ही देश में खेले हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाला मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेलेगा. वहीं पाकिस्तान ने अपने दोनों मैच कोलंबो के एसएससी स्टेडियम में खेला है और वो पहली बार कोलंबो के दूसरे ग्राउंड आर प्रेमदासा में खेलेगा.

दोनों टीमों का अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा है. भारत ने अपने पिछले दोनों मैच में नामीबिया और अमेरिका को मात दी है. वहीं पाकिस्तान ने अपने पिछले दोनों मैच में नीदरलैंड्स और अमेरिका को हराकर इस मैच में कदम रख रहा है.

IND vs PAK in Colombo: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में आज अपना तीसरा मैच पाकिस्तान से खेलने वाली है. ये महामुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

भारत और पाकिस्तान की टीमें इस मैच में मजबूत स्पिन अटैक के साथ उतर रही हैं. भारत के पास अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी हैं. दूसरी ओर, उस्मान तारिक, शादाब खान, अबरार अहमद, साईम अयूब और मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ी हैं.

कोलंबो में भारत पाकिस्तान के आंकड़े

अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस ग्राउंड पर दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो इसका जवाब यही है कि यहां पर भारत ने कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जिसमें से उन्होंने 11 मैच जीते हैं और केवल 4 में हार मिली है. इस दौरान मेन इन ब्लू ने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को हराया है. पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 2012 में खेला था और आठ विकेट से मैच जीता था.

वहीं पाकिस्तान ने इस जगह पर कुल 7 मैच खेले हैं, जिनमें से चार जीते हैं और दो हारे हैं. पाकिस्तान के 57.14 के मुकाबले इंडिया का जीत प्रतिशत 73.33 है, इसलिए पुराना रिकॉर्ड भारत को फेवरेट बनाता है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत 7-1 से आगे

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा दबदबा रहा है. इन दोनों के बीच अब तक खेले गए 8 मैचों में से भारत ने 7 जीते हैं. एकमात्र मैच जब वे हारे थे, वह UAE में 2021 टी20 वर्ल्ड कप में था. इस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था. ओवरऑल भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के खिलाफ कुल 16 टी20 मैच खेले हैं. इनमें से 13 मैच भारतीय टीम ने जीते, जबकि पाकिस्तान ने तीन बार जीते.

दोनों टीमों का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड

इंडिया: ईशान किशन (विकेट कीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर

पाकिस्तान: साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे.