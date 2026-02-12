ETV Bharat / sports

IND vs PAK मैच से एयरलाइंस की बल्ले बल्ले, टिकट की प्राइस 7 हजार से बढ़कर 25 हजार तक पहुंची

IND vs PAK मैच से फ्लाइट के किराये में बढ़ोतरी ( IANS Photo )