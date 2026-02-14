ETV Bharat / sports

IND vs PAK: भारतीय टीम पहुंची कोलंबो, शानदार स्वागत देख अर्शदीप सिंह करने लगे डांस, वीडियो वायरल

Team India in Colombo: कोलंबो के एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का शानदार स्वागत किया गया.

भारतीय टीम
भारतीय टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 10:45 AM IST

Team India in Colombo: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ रविवार 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले ग्रुप A के अहम मैच के लिए शुक्रवार की देर रात को श्रीलंका पहुंच गई. जहां उनका कोलंबो के एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया. जिसमें पारंपरिक संगीत और डांस ने शहर में एक शानदार एंट्री के लिए माहौल तैयार किया.

र्शदीप सिंह का डांस
इस दौरान अर्शदीप सिंह बहुत जोश में थे और उन्होंने अपने अंदर के अक्षय खन्ना को बाहर निकाला. उन्होंने धुरंधर फिल्म के मशहूर गाने में अक्षय खन्ना के किरदार की तरह, डांस किया. जिसे देखकर बगल में खड़े अक्षर पटेल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए. बता दें कि भारतीय टीम ने गुरुवार को नामीबिया से दिल्ली में मैच खेलने के बाद शुक्रवार की शाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबो के लिए रवाना हुए.

भारत-पाकिस्तान का टूर्नामेंट में प्रदर्शन
भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने पहले दो मैच जीत लिए हैं और ग्रुप A से सुपर 8 के लिए दो क्वालीफाइंग स्पॉट के लिए कोशिश कर रहे हैं. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच को जीतने वाली टीम शायद ग्रुप में टॉप पर रहेगी और अगले स्टेज में भी इसी लय को बनाए रखेगी.

इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने कैंपेन 7 फरवरी को शुरू किए, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने नीदरलैंड्स को तीन विकेट से हराया, जबकि मेन इन ब्लू ने अमेरिका के खिलाफ मुश्किल हालात में वापसी की, जब उनका स्कोर 77/6 हो गया था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 84 रन) और पेसर मोहम्मद सिराज (3-29) की बदौलत उन्होंने वापसी करते हुए मैच 29 रन से जीत लिया.

इंडिया नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे मैच में अपने परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसमें उसने 93 रन से जीत हासिल की. ​​वहीं पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में कोलंबो में USA को 32 रन से हराया था.

