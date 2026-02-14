IND vs PAK: भारतीय टीम पहुंची कोलंबो, शानदार स्वागत देख अर्शदीप सिंह करने लगे डांस, वीडियो वायरल
Team India in Colombo: कोलंबो के एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का शानदार स्वागत किया गया.
Published : February 14, 2026 at 10:45 AM IST
Team India in Colombo: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ रविवार 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले ग्रुप A के अहम मैच के लिए शुक्रवार की देर रात को श्रीलंका पहुंच गई. जहां उनका कोलंबो के एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया. जिसमें पारंपरिक संगीत और डांस ने शहर में एक शानदार एंट्री के लिए माहौल तैयार किया.
र्शदीप सिंह का डांस
इस दौरान अर्शदीप सिंह बहुत जोश में थे और उन्होंने अपने अंदर के अक्षय खन्ना को बाहर निकाला. उन्होंने धुरंधर फिल्म के मशहूर गाने में अक्षय खन्ना के किरदार की तरह, डांस किया. जिसे देखकर बगल में खड़े अक्षर पटेल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए. बता दें कि भारतीय टीम ने गुरुवार को नामीबिया से दिल्ली में मैच खेलने के बाद शुक्रवार की शाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबो के लिए रवाना हुए.
VIDEO | Sri Lanka: Pacer Arshdeep Singh joins Sri Lankan dancers stationed to welcome the team in a traditional fashion. Team India arrived in Colombo ahead of the India–Pakistan T20 World Cup clash. Head coach Gautam Gambhir led the contingent out of the airport, while batter… pic.twitter.com/w8HxsReuF2— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026
भारत-पाकिस्तान का टूर्नामेंट में प्रदर्शन
भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने पहले दो मैच जीत लिए हैं और ग्रुप A से सुपर 8 के लिए दो क्वालीफाइंग स्पॉट के लिए कोशिश कर रहे हैं. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच को जीतने वाली टीम शायद ग्रुप में टॉप पर रहेगी और अगले स्टेज में भी इसी लय को बनाए रखेगी.
इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने कैंपेन 7 फरवरी को शुरू किए, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने नीदरलैंड्स को तीन विकेट से हराया, जबकि मेन इन ब्लू ने अमेरिका के खिलाफ मुश्किल हालात में वापसी की, जब उनका स्कोर 77/6 हो गया था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 84 रन) और पेसर मोहम्मद सिराज (3-29) की बदौलत उन्होंने वापसी करते हुए मैच 29 रन से जीत लिया.
Touchdown Colombo 🛬— Star Sports (@StarSportsIndia) February 13, 2026
Suryakumar Yadav & Co arrive in Colombo ahead of their clash against the greatest rivals! 💪
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/GYaRQYbzwm
इंडिया नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे मैच में अपने परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसमें उसने 93 रन से जीत हासिल की. वहीं पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में कोलंबो में USA को 32 रन से हराया था.