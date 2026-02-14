IND vs PAK: हैंडशेक पर पाकिस्तान के कप्तान का बड़ा बयान, भारत को करना है फैसला
कोलंबो में IND vs PAK मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान ने हैंडशेक पर बड़ी बात बोली है.
Published : February 14, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 4:34 PM IST
IND vs PAK handshake: भारत और पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को आमने सामने होंगे. ये बड़ा मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस हाई प्रोफाइल मैच से पहले एक बार फिर भारत पाकिस्तान खिलाड़ियों के हैंडशेक को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल भी किया गया कि क्या वो हैंडशेक करेंगे. तो उन्होंने कहा कि किसी भी खेल को खेल स्प्रिट के साथ खेलना चाहिए. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम मैच में पारंपरिक हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन इसका आखिरकार इंडिया को ही करना है.
आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'क्रिकेट को खेल भावना से खेला जाना चाहिए. मेरी पर्सनल राय मायने नहीं रखती, लेकिन क्रिकेट वैसे ही खेला जाना चाहिए जैसे हमेशा से खेला जाता रहा है. यह उन्हें (भारत) तय करना है कि क्या करना है.'
हैंडशेक विवाद कब शुरू हुआ?
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक विवाद पिछले साल यूएई में खेले गए एशिया कप से शुरू हुआ. जब भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों से एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया. टॉस के समय इंडिया के कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने हाथ मिलाने से मना कर दिया और फिर मैच जीतने के बाद इंडियन प्लेयर्स सीधे अपने डगआउट में वापस चले गए.
इसके बाद दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैच में हैंडशेक नहीं हुआ. ये विवाद यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल मैच जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो उस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे, से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. जिसके बाद मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया और सबके सामने से वो ट्रॉफी लेकर चले गए. जिसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया.
अब ये हैंडशेक का विवाद आईसीसी के मैच में भी पहुंच गया है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाता है या नहीं?
उस्मान तारिक को बताया ट्रंप कार्ड
इसके अलावा सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान तारिक और उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर हो रही चर्चा पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए हर खिलाड़ी बराबर है. आप लोगों ने उस्मान तारिक को इतना बड़ा बनाया है. वह अच्छी बॉलिंग कर रहा है. वह हमारा ट्रंप कार्ड है. उस्मान को ICC ने दो बार क्लीन चिट दी है. मुझे नहीं पता कि उसके एक्शन के बारे में बात क्यों हो रही है. उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता.'
बाबर आजम के फॉर्म के बारे में बात करते हुए, आगा ने कहा कि स्टार बैटर बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच से पहले टीम के लिए चिंता की बात नहीं हैं. वह रन बना रहे हैं. और उम्मीद है कि वह कल भी रन बनाकर हमारी मदद करेंगे. हम बैटिंग पोजीशन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहते.'
पाकिस्तान के कप्तान ने माना कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा, 'हम इतिहास नहीं बदल सकते, वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हम बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे.' बता दें कि अब तक, दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में आठ बार एक-दूसरे से खेल चुकी हैं, जिसमें भारत सात बार जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक बार (2021 में) जीत पाया है.