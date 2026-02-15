ETV Bharat / sports

IND vs PAK हैंडशेक पर बड़ा अपडेट, भारतीय खिलाड़ी नो हैंडशेक पॉलिसी पर रहेंगे कायम

अगर दोनों टीमें हाथ नहीं मिलाती हैं तो ये पहली बार होगा जब आईसीसी के इवेंट में एक देश के खिलाड़ियों ने दूसरे देश के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया.

IND vs PAK Handshake: भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के कोलंबो में होने वाले हाई-प्रोफाइल मैच के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के साथ मैच से पहले या बाद में हाथ मिलाने की संभावना कम है. जिससे पहले से ही राजनीतिक रूप से जुड़े इस मैच में एक और भी दिलचस्प कहानी जुड़ गई है.

भारत पाकिस्तान मैच से पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस मैच को लेकर जब लाहौर में बातचीत के दौरान हाथ मिलाने के विचार पर चर्चा हुई थी, तो उस समय ही इसे मना कर दिया गया था. फिर भी यह मुद्दा मैच से एक दिन पहले उठा, और दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार सवाल पूछे गए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य ने न तो इस बात की पुष्टि की और न ही इनकार किया कि वह हैंडशेक करेंगे. उन्होंने कहा, '24 घंटे इंतजार करें और देखें', और फिर बातचीत को वापस क्रिकेट की ओर मोड़ दिया और भारतीय ड्रेसिंग रूम के मूड को पॉजिटिव बताया. इस बीच, आगा ने डिप्लोमैटिक तरीके से जवाब दिया, और कहा, 'यह उन्हें तय करना है.'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने भारत के हाथ न मिलाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, 'यह हाथ न मिलाना कितनी बेवकूफी भरी बात है जो भारत ने शुरू की है. यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है. या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो'۔

बता दें कि हाथ मिलाने की बहस एशिया कप 2025 से शुरू हुई, जब पहलगाम में हुई हत्याओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव खेल के मैदान तक पहुंच गया था. उस टूर्नामेंट में, सूर्या ने अपने पाकिस्तानी साथी से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, और खिलाड़ियों के बीच मैच के बाद हाथ मिलाने की पारंपरिक लाइन नहीं बनी थी. यह इस बात का साफ संकेत था कि दुश्मनी राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में चली गई थी.