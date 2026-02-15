ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप में IND vs PAK का महामुकाबला आज, ICC ने बांग्लादेश समेत पांच बड़े क्रिकेट बोर्ड को दिया न्योता

टी20 वर्ल्ड कप में आज IND vs PAK मैच के अलावा नेपाल बनाम वेस्टइंडीज और नामीबिया बनाम अमेरिका के बीच भी मैच खेला जाएगा.

IND vs PAK
भारत बनाम पाकिस्तान मैच (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 9:43 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs PAK T20 World Cup: दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच भारत बनाम पाकिस्तान आज 15 फरवरी को होने जा रहा है. ये मैच न तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में खेला जा रहा है बल्कि इस महामुकाबले की मेजबानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो कर रहा है. जहां पर इस वक्त दुनिया के कोने कोने से क्रिकेट फैंस इस मैच को देखने के लिए पहुंच रहे हैं.

इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा है कि कोलंबो में फैंस के रुकने के लिए होटल कम पड़ गए और जो मिल रहे हैं उसकी प्राइस आसमान छू रहे हैं. एक दिन का 50 हजार किराया बताया जा रहा है, वहीं मैच देखने के लिए टिकट भी उपलब्ध नहीं है. एक-एक टिकट की कीमत एक एक लाख से ज्यादा की बिकी हैं.

ICC ने पांच बड़े क्रिकेट बोर्ड को दिया न्योता
भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए जहां फैंस की भीड़ पहले से ही लगी हुई है वहीं इस मैच के लिए कई बड़े लोगों को न्योता भी मिला है. स्टेडियम के प्रेसिडेंट बॉक्स में ICC चेयरमैन जय शाह और ICC के सीसीओ संजोग गुप्ता भी मौजूद होंगे. इसके अलावा ICC ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के पांच बड़े एशियाई क्रिकेट बोर्ड के हेड को भी इस मैच को देखने के लिए बुलाया है.

BCCI से मिथुन मन्हास, PCB से मोहसिन नकवी, BCB से मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, श्रीलंका क्रिकेट से शम्मी सिल्वा और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मीरवाइज अशरफ को मैच का इनविटेशन मिला है. इस प्रेसिडेंशियल बॉक्स से वह क्रिकेटर भी इस मैच को देखेगा जिसने भारत के लिए 2024 T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी, वो है रोहित शर्मा, जो अब इस एडिशन के एंबेसडर हैं.

IND vs PAK मैच में बॉलीवुड का तड़का
साथ ही, जहां इंडिया-पाकिस्तान मैच हो और वहां बॉलीवुड ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता. सुनील शेट्टी ने पहले ही अपनी मौजूदगी की घोषणा कर दी है, भले ही उनके दामाद केएल राहुल टीम में नहीं हैं. हार्दिक पांड्या की पार्टनर, एक्ट्रेस माहिका शर्मा, 13 फरवरी को पहुंचीं और मैच से पहले उनके साथ कोलंबो एयरपोर्ट पर देखी गईं.

जसप्रीत बुमराह का परिवार आमतौर पर उनके साथ ट्रैवल करता है, क्योंकि उनकी पत्नी संजना गणेशन ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ काम करती हैं, और उनका बेटा इतना छोटा है कि उसे घर पर नहीं छोड़ा जा सकता.

आज के दिन खेले जाने वाले मैच
ये ब्लॉकबस्टर मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगा. उससे पहले दो और मैच खेले जाने है. पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में नामीबिया का सामना अमेरिका से चेन्नई में होगा.

IND vs PAK हेड टू हेड
बता दें कि भारत और पाकिस्तान अब तक टी20 वर्ल्ड कप में आठ बार आमने-सामने हुए हैं, जिसमें भारत सात बार जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक बार (2021 में) जीत पाया है. उस मैच में बाबर और रिजवान ने अहम रोल निभाया था. दोनों ने 152 रन की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को दस विकेट से जीत दिलाई थी.

भारत पाकिस्तान का कोलंबो में प्रदर्शन
भारतीय टीम का कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन रहा है. 2009 से टीम इंडिया ने यहां पर 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से 11 जीते हैं और सिर्फ चार हारे हैं. खास बात यह है कि मेजबान श्रीलंका के अलावा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही प्रेमदासा में इंडिया को हरा पाया है.

वहीं पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पर कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है. इस ग्राउंड पर अब तक भारत और पाकिस्तान एक बार ही आमने सामने आए हैं. जिसमें भारत जीत दर्ज करने में सफल रहा था.

IND vs PAK दोनों टीमों का स्क्वाड
इंडिया: ईशान किशन (विकेट कीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर

पाकिस्तान: साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे.

ये भी पढ़ें

IND vs PAK मैच पर संकट के बादल, अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा?

IND vs PAK: हैंडशेक पर पाकिस्तान के कप्तान का बड़ा बयान, भारत को करना है फैसला

IND vs PAK: भारत के खिलाफ मैच खेलने के बारे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या कहा?

TAGGED:

IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP TODAY MATCH
IND VS PAK ON 15 FEBRUARY
भारत बनाम पाकिस्तान मैच
IND VS PAK IN COLOMBO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.