IND vs PAK मैच पर सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान, दोनों टीमों के बीच बताया सबसे बड़ा अंतर

पावरप्ले में ईशान की शानदार बल्लेबाजी भारत ने मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से मात दी. जिसमें किशन ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 40 गेंदों पर 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 77 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब के 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की.

सचिन ने क्या कहा? सचिन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'पावर-प्ले में ही भारत ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया था. पहली इनिंग में ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी और दूसरी इनिंग में हमने जो जबरदस्त बॉलिंग देखी, उससे सारा फर्क पड़ा. हम हमेशा ड्राइवर की सीट पर थे. आज रात भारत ने धमाल मचा दिया.'

इसी क्रम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रदर्शन की तारीफ की है और दोनों टीमों के बीच सबसे बड़े अंतर पर भी बात की.

Sachin Tendulkar on IND vs PAK: रविवार 15 फरवरी को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया. जिसके बाद क्रिकेट फैंस से लेकर क्रिकेट पंडित पाकिस्तान के हारने की वजह और भारत के शानदार प्रदर्शन पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं.

शून्य पर अभिषेक का विकेट गिरने के बावजूद किशन की तरफ से पावरप्ले में की गई दमदार बल्लेबाजी ने भारत को बीच के ओवरों में आराम से खेलने का मौका दिया. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर 53 गेंदों पर 57 रन जोड़कर भारत ने पाकिस्तान को 176 का टारगेट दिया.

पावरप्ले में भारत की दमदार गेंदबाजी

उसके बाद जब भारत ने गेंदबाजी शुरू की तो पावरप्ले में ही भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन अप पर कहर ढाना शुरू कर दिया. पहले ओवर में ही हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान को कैच आउट कराया.

इसके बाद जसप्रीत बुमराह अपने पहले और मैच के दूसरे ओवर में दो विकेट लिए. पहली डिलीवरी में छक्का लगने के बाद, बुमराह ने एक जबरदस्त इनस्विंगिंग यॉर्कर से वापसी करते हुए अयूब को पगबाधा आउट किया और फिर आखिरी डिलीवरी पर कप्तान सलमान आगा को कैच आउट करा दिया. उसके बाद पावरप्ले के चौथे ओवर में अक्षर ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान के बैटिंग की कमर तोड़ दी.

पाकिस्तान की तरफ से विकेटकीपर-बल्लेबाज उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, उन्होंने बाबर आजम के साथ 21 रन और फिर शादाब खान के साथ 39 रन की पार्टनरशिप की. उसके बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया और उन्होंने आखिरी पांच विकेट सिर्फ 41 रन पर ही खो दिए और पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रनों पर ही ढेर हो गई.

भारत की तरफ से पांड्या, चक्रवर्ती, बुमराह और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप और तिलक को एक-एक विकेट मिला. भारत का अगला मुकाबला अब नीदरलैंड्स के 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.