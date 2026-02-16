ईशान किशन ने IND vs PAK मैच में शानदार पारी का क्रेडिट किसे दिया?
Ishan Kishan Game Plan: ईशान किशन पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 रन बनाकर प्लेयर ऑफ दि मैच बने.
Published : February 16, 2026 at 12:39 PM IST
Ishan Kishan Game Plan: भारतीय टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ईशान किशन को उपकप्तान शुभमन गिल की जगह शामिल किया गया था. चयनकर्ताओं के इस फैसले को किशन ने सही साबित करके दिखा भी दिया है. मैच में जब जब अभिषेक फ्लॉप रहे हैं तब तब किशन ने शानदार पारी खेली है. एक बार फिर किशन ने अपनी दमदार पारी से सबका दिल जीत लिया है.
इस बार किशन की ये पारी रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में श्रीलंका की सबसे कठिन पिच पर आई है. जहां उन्होंने अभिषेक के शून्य पर आउट होने के बाद तेज खेलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और केवल 40 गेंद में 10 चौके, 3 छक्के की मदद से 77 रन जड़ दिए. इस पारी की ही वजह से भारत पाकिस्तान के सामने 176 रनों का बड़ा लक्ष्य रखने में सफल हो पाया. फिर पाकिस्तान को 114 रन पर आउट करके 61 रन से जीत हासिल की और सुपर आठ के लिए क्वालीफाई किया.
An all-round performance from India clinches a 61-run win over Pakistan 💪— ICC (@ICC) February 15, 2026
Watch the highlights in Urdu 🎥
Urdu commentary is available on our #T20WorldCup broadcasters in Pakistan and on https://t.co/CPDKNxpgZ3 for the first time 🎙️ pic.twitter.com/Ujh4PmcxUg
फील्डिंग के हिसाब से खेलना
मैच के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने इस पारी का क्रेडिट अपने सिंपल गेम प्लान को दिया. उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, 'मुझे लगता है कि शुरुआत में विकेट इतना आसान नहीं था, लेकिन कभी-कभी आपको बस यह मानना होता है कि आप क्या खेलना चाहते हैं, कौन से शॉट खेलने हैं, और आपको बस अपनी ताकत पर ध्यान देना होता है. तो मैं बस इसे सिंपल रख रहा था और बॉल को देख रहा था और फील्डिंग के हिसाब से खेल रहा था, जितना हो सके उतना रन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हां, मुझे लगता है कि यह मेरी तरफ से काफी अच्छा काम कर गया.'
ऑफसाइड में अच्छा खेलने की कोशिश
किशन, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ने अपने ऑफसाइड गेम में की गई मेहनत और बड़े ग्राउंड पर स्ट्राइक रोटेट करने की अहमियत पर जो दिया. 'मुझे लगता है कि मैंने अपने ऑफसाइड गेम पर बहुत काम किया है और अगर मैं ऑफसाइड पर अच्छे शॉट खेलता हूं तो यह मुझे वे बॉल देगा जहां मैं चाहता हूं कि वे बॉल करें.
The pitch had a story to say... Ishan Kishan wrote all over it! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
The playing conditions could not deter him one bit today. 💪
ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | LIVE NOW 👉https://t.co/SpqYo6n3dL pic.twitter.com/wvexGXulWc
उन्होंने आगे कहा, 'तो मैं बस गैप्स पर हिट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यह एक बड़ी बाउंड्री है और जब यह एक बड़ा ग्राउंड होता है तो आपको बड़ा गैप मिलता है. इसलिए मैं इसे सिंपल रखने की कोशिश कर रहा था. और गैप्स पर हिट करके कम से कम दो रन लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि विकेट आसान नहीं था. मेरे दिमाग में यह था कि हमें 160-170 रन जैसा टोटल बनाना है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा टोटल होगा.'
IND vs PAK एक स्पेशल गेम
किशन ने आगे कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर हाइप और राइवलरी को देखते हुए यह जीत और भी महत्व रखती है. उन्होंने कहा, 'भारत बनाम पाकिस्तान हमेशा न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी एक स्पेशल गेम होता है. इसलिए हमें यह मैच जीतना ही था क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था और उनकी टीम में काफी अच्छे स्पिनर थे. हमें बस अच्छे शॉट खेलने थे और पाकिस्तान टीम के खिलाफ यह मैच जीतना था... इससे हमें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम बस मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश करेंगे.'
India extend their unbeaten #T20WorldCup 2026 run with a clinical win in Colombo 👏— ICC (@ICC) February 15, 2026
📝: https://t.co/KnKBflF2Dn pic.twitter.com/pk4Sdp0XKQ
भारत सुपर 8 में
बता दें कि भारत इस जीत के साथ टूर्नामेंट के अगले राउंड यानी की सुपर 8 में भी पहुंच गया है. जहां वो ग्रुप वन में वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ हो सकता है. इससे पहले भारत अपने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा.