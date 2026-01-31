IND vs PAK: फरवरी में तीन बार आमने सामने होंगे भारत-पाक, एक ही दिन खेलेंगे दो मैच, जानें कब और कहां?
IND vs PAK in February: भारत और पाकिस्तान की टीमें फरवरी में तीन बार आमने सामने होंगी.
Published : January 31, 2026 at 7:08 PM IST
IND vs PAK in February: क्रिकेट फैंस के लिए फरवरी का महीना कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है. इस महीने दर्शकों को क्रिकेट का महामुकाबला एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के अलग अलग इवेंट में भिड़ने वाले हैं.
IND U19 vs PAK U19
भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी में पहला मैच अंडर 19 वर्ल्ड कप में होने वाला है. जो एक फरवरी को बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ये सुपर सिक्स में भारत और पाकिस्तान का दूसरा मैच है. पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को हराया था, जबकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड मात दी थी.
ये मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा होने वाला है. अगर इस मैच को वो बड़े मार्जिन से जीतने में सफल होते हैं तो ही वो सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएंगे. वहीं दूसरी तरफ भारत को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए केवल मैच जीतना है और कम अंतर से हराना होगा. टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए पहले से तीन टीमें-ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड- क्वालीफाई कर चुकी हैं. फाइनल मैच 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.
Team India’s future stars take on their arch-rivals at the ICC Men’s U-19 World Cup and the dominance speaks for itself 🇮🇳🔥#ICCMensU19WC | #INDvPAK 👉 SUN, FEB 1, 12:45 P pic.twitter.com/fdXelJx49x— Star Sports (@StarSportsIndia) January 30, 2026
IND vs PAK T20 वर्ल्ड कप मैच
अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद भारत और पाकिस्तान की सीनीयर मेंस टीम टी20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी. ये महामुकाबला 15 फरवरी (रविवार) को श्रीलंका के आर प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार शाम सात बजे शुरू होगा.
भारत पाकिस्तान के #T20WorldCup मैच के लिए स्टार स्पोर्ट्स का विज्ञापन देखिए।#IndVsPak pic.twitter.com/5xtUBlB6dP— Mukesh Mathur (@mukesh1275) January 29, 2026
IND W vs PAK W: एशिया कप राइजिंग स्टार्स
भारत और पाकिस्तान के बीच इस महीने होने वाला तीसरा मैच भी 15 फरवरी को ही खेला जाएगा. जब एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के टूर्नामेंट में दोनों टीमें आमने सामने होंगी. ये मैच बैंकॉक में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा.
बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और पाकिस्तान ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे. इसी वजह से ये भी संभावना है कि अगर ये दोनों टीमें अपने अपने ग्रुप से आगे बढ़ती हैं तो फिर क्रिकेट फैंस को इन दोनों टीमों के बीच और भी मैच देखने को मिल सकते हैं.