IND U19 vs PAK U19: एशिया कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड में किस टीम का पलड़ा भारी?
IND U19 vs PAK U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 के ग्रुप A मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा है.
Published : November 8, 2026 at 10:57 AM IST
IND vs PAK in U19 Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने-सामने हैं. दोनों टीमें ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप A के मैच में भिड़ रही हैं. जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.
भारतीय अंडर 19 टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में UAE को मात दी थी. आज दर्शकों को इन दोनों देशों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है.
TIME TO REWRITE THE SCRIPT ON THE BIG STAGE! 💥 Carrying a strong 9-3 head-to-head lead, India enters tomorrow’s clash determined to turn the tables after last year’s defeat! 🔥 Watch India vs Pakistan in the DP World Men's U19 Asia Cup TOMORROW, 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
IND U19 vs PAK U19: हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो, दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 17 और पाकिस्तान ने 12 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. वहीं एशिया कप में दोनों टीमें अब तक 13 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारत ने 9 बार जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान को 3 बार जीत मिली और एक मैच टाई रहा.
IND U19 vs PAK U19: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
पाकिस्तान अंडर 19 टीम: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह.
भारतीय अंडर 19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान.
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नेपाल के खिलाफ भारत का प्रदर्शन
भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से मात दी थी. ईशान सूद और अर्जुन राजपूत ने पहले गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. दोनों ने 3-3 विकेट लिए, जिससे पूरी विपक्षी टीम 42.3 ओवर में 128 रन पर सिमट गई. जवाब में भारतीय टीम ने 19.1 ओवर में लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया. भारत के पूर्व स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने नाबाद 70 रनों की परी खेली, जबकि टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 53 रन बनाए.