ETV Bharat / sports

आज फाइनल में भारत-पाकिस्तान होंगे आमने-सामने, जानें फ्री में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

आज फाइनल में भारत-पाकिस्तान होंगे आमने-सामने ( IANS )

IND vs PAK in SAFF Championship 2026 Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होने वाली हैं. हालांकि ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान पर खेला जाएगा. दरअसल आज, 17 नवंबर को SAFF चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मैच खेला जाना है. जिसमें भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. ये महामुकाबला बांग्लादेश के ढाका के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

डिफेंडिंग चैंपियन भारत का लक्ष्य रिकॉर्ड 10वां SAFF चैंपियनशिप टाइटल और लगातार तीसरी बार टाइटल जीतना है. वहीं पाकिस्तान पहली बार SAFF चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा है. इससे पहले दोनों टीमें ग्रुप चरण में आमने-सामने आई थीं, जहां पर भारत ने 3-2 से शानदार जीत दर्ज की थी. भारत की तरफ से सुहेल अहमद भट ने दो गोल और मंगलेंथांग किपगेन ने एक गोल दागा था.

चैंपियनशिप में भारत अभी तक अजेय रहा है और वो अपने ग्रुप B में शीर्ष पर रहा. उन्होंने सेमीफाइनल में भूटान को 2-1 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया. जबकि पाकिस्तान भी उसी ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहा क्योंकि उसे भारत से हार झेलनी पड़ी थी. उन्होंने सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 1-0 से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.