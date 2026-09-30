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एशियन गेम्स 2026: गुरुवार को भारत-पाकिस्तान के बीच ब्लॉकबस्टर मुूकाबला, जानें कब शुरू होगा मैच?

नागोया (जापान): एशियन गेम्स 2026 में 1 अक्टूबर को धमाल होने वाला है. क्योंकि खेल के दो बड़े इवेंट हॉकी और वॉलीबॉल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. पुरुष वॉलीबॉल का क्वार्टरफाइनल मैच भारत और पाकिस्ताने के बीच खेला जाएगा. जब भारतीय समय के अनुसरा सुबह 6:30 बजे शुरू होगा. जबकि मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में भी भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. ये महामुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा.

वहीं पाकिस्तान पूल A में उपविजेता (रनर्स-अप) के तौर पर नॉकआउट चरण में पहुंचा है. उन्होंने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन पूल के अपने आखिरी मैच में मेजबान जापान से 3-0 से हार गए.

मेंस वॉलीबॉल क्वार्टरफाइनल मेंस वॉलीबॉल के क्वार्टरफाइनल में भारत का सामना अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा, जिसमें एशियाई खेल 2026 के पुरुषों की वॉलीबॉल सेमीफाइनल में जगह बनाने का दांव लगा होगा. भारत पूल C में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिना कोई मैच हारे नॉकआउट चरण में पहुंचा है. तीन मैचों में तीन जीत के साथ वे ग्रुप में शीर्ष पर रहे. उन्होंने वियतनाम, हांगकांग चीन और कतर को मात दी.

इस मुकाबले से पहले रैंकिंग के लिहाज से भी पाकिस्तान को बढ़त हासिल है. पाकिस्तान दुनिया में 39वें स्थान पर है, जो भारत से नौ स्थान ऊपर है. पिछले एशियन गेम्स हांग्जो 2023 में, पाकिस्तान ने पांचवें स्थान के लिए हुए क्लासिफिकेशन मैच में भारत को 3-0 से हराया था. नतीजतन, पाकिस्तान पांचवें स्थान पर रहा, जबकि भारत छठे स्थान पर टूर्नामेंट से बाहर हुआ.

बता दें कि भारतीय पुरुष टीम एशियाई खेलों में वॉलीबॉल मेडल के लिए 40 साल का इंतजार खत्म करने की कोशिश कर रही है. आखिरी बार भारत ने सियोल 1986 में पोडियम पर जगह बनाई थी, जहां उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने पुरुषों की वॉलीबॉल में तीन मेडल जीते हैं: जकार्ता 1962 में सिल्वर, और टोक्यो 1958 व सियोल 1986 में ब्रॉन्ज. पाकिस्तान की पुरुष टीम के नाम एक एशियाई खेल में एक मेडल है. जब उन्होंने जकार्ता 1962 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. उसी टूर्नामेंट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था.

एशियन गेम्स 2026: मेंस वॉलीबॉल क्वार्टरफाइनल (IANS)

मेंस हॉकी सेमीफाइनल

इंटरनेशनल हॉकी की सबसे मशहूर राइवलरी में से एक का अगला अध्याय गुरुवार को लिखा जाएगा, जब मौजूदा चैंपियन भारत का सामना आइची-नागोया एशियाई खेल 2026 के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होगा. इस मैच में गोल्ड-मेडल मैच में जगह बनाने का दांव लगा होगा. भारत इस मुकाबले में बिना कोई मैच हारे और शानदार लय के साथ उतर रहा है. टीम ने पूल A में अपने पांचों मैच जीतकर टॉप किया है. दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा.

भारत-पाकिस्तान मेंस हॉकी सेमीफाइनल (AFP)

मौजूदा चैंपियन ने अपने अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया को 13-1 से करारी शिकस्त देकर की और फिर श्रीलंका को 16-1 से हराया. इसके बाद भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-2 से हराया, जो कोरियाई टीम के खिलाफ एशियाई खेलों में उनकी सबसे बड़ी जीत थी. फिर उन्होंने अपने सबसे कड़े पूल मुकाबले में मेजबान जापान को 2-0 से हराया. उन्होंने ग्रुप स्टेज का समापन शानदार अंदाज में किया और बांग्लादेश को 10-0 से हराया.

भारत-पाकिस्तान मेंस हॉकी सेमीफाइनल (AFP)

वहीं पाकिस्तान पूल B में टॉप करने और संभवतः भारत से भिड़ने से बचने की स्थिति में दिख रहा था, लेकिन मलेशिया से 4-5 की करीबी हार के कारण वे दूसरे स्थान पर खिसक गए. इस झटके से पहले, पाकिस्तान ने थाईलैंड (9-0), उज्बेकिस्तान (5-1), चीन (3-0) और ओमान (7-2) के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी. 2016 साउथ एशियन गेम्स के फाइनल के बाद से भारत पाकिस्तान से नहीं हारा है, और गुरुवार का मुकाबला मौजूदा चैंपियन के पास एक बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपनी अजेय लय बनाए रखने का एक और मौका है.