IND vs PAK मैच के बाद पांड्या की कुलदीप से हुई तीखी बहस, वीडियो वायरल

IND vs PAK मैच के बाद पांड्या की कुलदीप से हुई तीखी बहस
IND vs PAK मैच के बाद पांड्या की कुलदीप से हुई तीखी बहस (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Hardik Kuldeep Fight: भारत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम सुपर 8 स्टेज में पहुंच गई. इस बीच मैच के बाद जश्न और साथी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के दौरान, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव को कुलदीप यादव पर गुस्सा करते देखा गया. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हार्दिक-सूर्य और कुलदीप के बीच क्या हुआ?
मैच के बाद, जब भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में लौट रही थी, तो हार्दिक ने कुलदीप से हाथ मिलाते समय गुस्सा किया. उस समय उनके साथ तिलक वर्मा और रिंकू सिंह भी खड़े थे और तिलक ने इस दौरान टेंशन वाला एक्सप्रेशन भी दिया, तो रिंकू ने बीच-बचाव करके स्थिति को शांत किया. इसके बाद जब सूर्य ने कुलदीप से हाथ मिलाया तो उन्होंने के भी कुलदीप को गुस्से में कुछ कहा.

गुस्से की वजह
सूर्य और हार्दिक ने ये गुस्सा क्यों किया ये अभी तक साफ नहीं हो सका है. लेकिन ये कहा जा रहा है कि हार्दिक का गुस्सा शायद बाउंड्री के पास कुलदीप के कैच छूटने की वजह से था. जब शाहीन अफरीदी ने स्लॉग शॉट मारा, जिससे कुलदीप आसानी से बाउंड्री लाइन पर बॉल के नीचे आ गए. लेकिन उनसे कैच छूट गया और बॉल छक्के के लिए चली गई. जिसकी वजह से अपने बॉलिंग फिगर में विकेट जुड़ने के बजाय, हार्दिक को एक छक्का खना पड़ा, जिससे पांड्या फ्रस्ट्रेट हो गए.

पांड्या ने मैच में बल्ले से तो कुछ खास नहीं कर सके लेकिन गेंद से उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 3 ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिए. जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था. इसके साथ पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबजा बन गए. उनके नाम पाकिस्तान के खिलाफ कुल 17 विकेट हो गए हैं जबकि उनसे पीछे भुनेश्वर कुमार हैं जिनके नाम 11 विकेट हैं.

भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हराया
भारत ने मैच में पाकिस्तान को आसानी से 61 रनों से हरा दिया, जिसमें ईशान किशन ने 40 बॉल पर 77 रन की पारी खेली. मेन इन ब्लू ने पहले बैटिंग करते हुए 175/7 रन बनाए, और फिर भारतीय बॉलिंग यूनिट की शानदार कोशिश की वजह से पाकिस्तान को 114 रन पर समेट दिया.

इस जीत के साथ, भारत सुपर 8 में पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान को अभी अगले राउंड में अपनी जगह पक्की करनी है. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप में रखा जा सकता है. इससे पहले भारत को अपना आखिरी ग्रुप मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से खेलना है.

संपादक की पसंद

