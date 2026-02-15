IND vs PAK मैच के दिन कैसा है कोलंबो का मौसम और माहौल ?
Colombo Weather Update: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में IND vs PAK मैच शुरू होने से पहले बारिश की संभावना लगभग 50 प्रतिशत है.
Published : February 15, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : February 15, 2026 at 3:11 PM IST
IND vs PAK Weather Update: भारत और पाकिस्तान आज शाम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ब्लॉकबस्टर मैच में आमने-सामने होंगे. इस मैच की वजह से कोलंबो भारत और पाकिस्तान के रंग में रंग गया है. हर तरफ दोनों देशों की ही जर्सी और कैप नजर आ रही है.
वहीं इस मैच पर बारिश का भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे मैच का रोमांच फीका पड़ सकता है. दो दिन पहले श्रीलंका के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो-प्रेशर एरिया बनेगा. जिसकी वजह से 14 और 15 फरवरी को कोलंबो में भी बारिश हो सकती है.
#WATCH | Sri Lanka: Visuals from outside R Premadasa Stadium in Colombo, where India will face Pakistan in the ICC T20 World Cup, later today. pic.twitter.com/XtPpY0fiLF— ANI (@ANI) February 15, 2026
लेकिन 14 फरवरी को कोलंबो में बारिश नहीं हुई अब क्रिकेट फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि 15 फरवरी को भी कोलंबो में बादल साफ रहे, बारिश न हो, ताकि भारत और पाकिस्तान का मैच समय पर शुरू हो और 40 ओवर तक खेला जा सका, जिससे दूर दूर इस मैच को देखने के लिए आए दर्शक पूरे मैच का आनंद उठा सकें.
IND vs PAK वेदर रिपोर्ट
15 फरवरी के दिन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत बताई जा रही है. accuweather.com के अनुसार, कोलंबो में मैच शुरू होने से पहले बारिश की संभावना लगभग 50 प्रतिशत है. लेकिन, मैच के समय यानी की शाम 7 बजे ये संभावना घटकर 8 प्रतिशत हो जाती है. इसलिए, मैच होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन गीली आउटफील्ड के कारण गेम में देरी हो सकती है. जिसकी वजह से मैच के ओवर में भी कटौती की संभावना बनी हुई है.
अगर बारिश की वजह से मैच धुल जाता है तो क्या होगा?
इसलिए, यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि अगर बारिश की वजह से चिर-प्रतिद्वंद्वियों के बीच 5-5 ओवर का भी मैच नहीं हो पाता है तो क्या होगा. इसका जवाब यही है कि अगर बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान को एक-एक अंक शेयर करने पड़ेंगे. क्योंकि ग्रुप मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलने से दोनों का सुपर 8 में पहुंचना तय हो जाएगा. जिससे USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगी.
टी20 वर्ल्ड कप में IND vs PAK
इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना दबदबा बनाया है, उन्होंने अब तक खेले गए आठ मैचों में से सात जीते हैं, जबकि विरोधी टीम सिर्फ एक ही जीत पाई है. मेन इन ब्लू इस मैच में भी अपने विरोधियों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी.
When India meets Pakistan, it’s never just a game! 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
With pride in every stride, #TeamIndia look to repeat history and make it 8-1 vs Pakistan! 👊💙
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Y7Qd2REF8R
IND vs PAK की पिछली मुलाकात
भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ तीन बार खेला, जिसमें फाइनल भी शामिल है, और उन्होंने अपने कट्टर विरोधियों के खिलाफ सभी मैच जीते. फाइनल मैच में, उन्होंने मेन इन ग्रीन को पांच विकेट से हराया, जिसमें तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की हाफ सेंचुरी बनाई, जबकि कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए. तिलक की शानदार पारी की बदौलत भारत ने 147 रन का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया.
दोनों टीमों का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
इंडिया: ईशान किशन (विकेट कीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर
पाकिस्तान: साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे.