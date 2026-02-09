ETV Bharat / sports

पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने के लिए रखी तीन शर्तें, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

IND vs PAK T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच होगा या नहीं ये 24 घंटे में साफ हो जाएगा.

IND vs PAK T20 World Cup Match
टी20 वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
IND vs PAK T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने की 99 प्रतिशत संभावना है. क्योंकि इस मामले को लेकर रविवार को बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. ICC के डिप्टी चेयरमैन ख्वाजा रविवार को पाकिस्तान पहुंचे. जहां उन्होंने लाहौर में PCB चेयरमैन नकवी और BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम के साथ अहम बातचीत की. इन बातचीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आपसी बातचीत से 24 घंटे के अंदर विवाद सुलझ जाएगा. इससे भारत-पाक मैच का रास्ता साफ हो गया है.

पीसीबी चेयरमैन पीएम से करेंगे मुलाकात
इस बीच, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि वह उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में बताएंगे. नकवी उन्हें बता सकते हैं कि PCB इस संदर्भ में भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहता है. ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अंतिम घोषणा होने की संभावना है.

ये भी खबर है कि मीटिंग में PCB ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए ICC के सामने तीन शर्तें रखी हैं. हालांकि अभी तक इस मीटिंग के बारे में न तो आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया और न ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ कहा गया है. आइए जानते हैं कि वो मांगे क्या क्या हैं?

बांग्लादेश अधिक वित्तीय हिस्सा चाहता है: बांग्लादेश ICC से अधिक वित्तीय हिस्सा चाहता है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि यह फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय टीम के मुकाबले के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है.

वर्ल्ड कप में भागीदारी शुल्क का भुगतान: बांग्लादेश पहले ही कई कारणों से टूर्नामेंट से हट गया है. नतीजतन, BCB को ICC से भागीदारी शुल्क नहीं मिलेगा. हालांकि, BCB मांग कर रहा है कि टूर्नामेंट से हटने के बावजूद भागीदारी शुल्क दिया जाए. बांग्लादेश का कहना है कि बोर्ड एक मजबूत टीम बनाने के लिए भारी खर्च करते हैं, भले ही टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन कैसा भी हो, और इसलिए वे मूल रूप से वित्तीय सुरक्षा के हकदार हैं.

ICC इवेंट होस्टिंग का अधिकार: बांग्लादेश अपनी क्रिकेट इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए आने वाले ICC टूर्नामेंट के होस्टिंग अधिकार हासिल करना चाहता है. बोर्ड का मानना ​​है कि उनके देश के पास इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट इवेंट होस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैन सपोर्ट है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए ये तीन शर्तें रखी हैं.

  • ICC रेवेन्यू में ज्यादा हिस्सा
  • भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट फिर से शुरू करना
  • खेल में हैंडशेक प्रोटोकॉल को लागू करना

संपादक की पसंद

