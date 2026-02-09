ETV Bharat / sports

पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने के लिए रखी तीन शर्तें, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच ( AP PHOTO )

IND vs PAK T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने की 99 प्रतिशत संभावना है. क्योंकि इस मामले को लेकर रविवार को बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. ICC के डिप्टी चेयरमैन ख्वाजा रविवार को पाकिस्तान पहुंचे. जहां उन्होंने लाहौर में PCB चेयरमैन नकवी और BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम के साथ अहम बातचीत की. इन बातचीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आपसी बातचीत से 24 घंटे के अंदर विवाद सुलझ जाएगा. इससे भारत-पाक मैच का रास्ता साफ हो गया है. पीसीबी चेयरमैन पीएम से करेंगे मुलाकात

इस बीच, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि वह उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में बताएंगे. नकवी उन्हें बता सकते हैं कि PCB इस संदर्भ में भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहता है. ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अंतिम घोषणा होने की संभावना है. ये भी खबर है कि मीटिंग में PCB ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए ICC के सामने तीन शर्तें रखी हैं. हालांकि अभी तक इस मीटिंग के बारे में न तो आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया और न ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ कहा गया है. आइए जानते हैं कि वो मांगे क्या क्या हैं?