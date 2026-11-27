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IND vs NZ: यशस्वी जायसवाल ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

यशस्वी जायसवाल ( IANS )

Yashasvi Jaiswal New Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू हो गया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 246 रन बना लिए हैं. इस मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे हैं. प्लेइंग-11 में उनका नाम आते ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वो टेस्ट डब्यू करने के बाद से लगातार 33 मैच अलग-अलग स्टेडियम में खेलने वाले संयुक्त रुप से दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में भारत के ही संजय मांजरेकर 33 मैचों के साथ पहले स्थान पर हैं. दूसरे नंबर पर 32 मैचों के साथ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको अब जायसवाल ने पीछे छोड़ दिया है.

जायसवाल ने सचिन को छोड़ा पीछे

यशस्वी जायसवाल ने 2023 में वेस्टइंडीज में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की. उसके बाद से वो भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल चुके हैं. अब तक वो 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. क्राइस्टचर्च में जारी टेस्ट मैच उनके करियर का 33वां टेस्ट है. ये सारे टेस्ट मैच उन्होंने अलग-अलग स्टेडियमों पर खेले हैं. इसके साथ उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. उनके नाम 32 टेस्ट मैच है. उन्होंने 1994 में अपने घरेलू शहर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहली बार किसी ऐसे मैदान पर टेस्ट मैच खेला था, जहां वे पहले भी खेल चुके थे.

यशस्वी जायसवाल (IANS) जायसवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

इसके साथ जायसवाल ने संजय मांजरेकर के 1994 से चले आ रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. मांजरेकर ने अपने शुरुआती 33 मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले थे. उनका 34वां टेस्ट मैच बेंगलुरु में था, जो पहली बार ऐसा मौका था जब वे किसी मैदान पर दूसरी बार खेले थे.