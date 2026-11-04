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IND vs NZ: वनडे सीरीज में भी भारत की जीत से शुरुआत, पहले मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी मात

भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी मात ( AP )

IND vs NZ Ist ODI: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में भी जीत के साथ आगाज किया. ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में मेहमान टीम ने मेजबान टीम को 5 विकेट से मात दे दी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 40.2 ओवर में 185 रनों पर ही सिमट गई. भारतीय टीम को बारिश से प्रभावित मैच में 32 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य मिला. जिसे उन्होंने 5 विकेट खोकर 22.4 ओवर में ही हासिल कर लिया.

मैच में भारत की शुरूआत अच्छी नहीं रही क्योंकि रोहित शर्मा बिन कोई रन बनाए 6 गेंद का सामना करने के बाद पवेलियन लौट गए. उसके बाद टीम के कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने शानदार पारी खेलकर जीत की नींव रख दी. गिल 56 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 37 रन और कोहली 51 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्का की मदद से 74 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी हुई.

विराट कोहली ने 74 रनों शानदार पारी खेली (AP) गिल-कोहली को आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबीज थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई और 114 पर 2 विकेट गिरने के बाद 136 पर 5 विकेट हो गए. जिसमें कोहली (74), श्रेयस अय्यर (15) और अक्षर पटेल (0) के विकेट शामिल हैं. लेकिन आखिर में राहुल 3 और नमन धीर 5 रन बनाकर टीम को पहले वनडे में जीत दिला दी. न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 7 ओवर में 49 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जैमीसन और स्मिथ को एक-एक विकेट मिले. भारत के युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 10 ओवर में केवल 22 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे. पहले वनडे में भारतीय गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन (AP)