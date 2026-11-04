IND vs NZ: वनडे सीरीज में भी भारत की जीत से शुरुआत, पहले मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी मात
Virat Kohli Record: पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने 74 रनों शानदार पारी खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई.
Published : November 4, 2026 at 3:27 PM IST
IND vs NZ Ist ODI: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में भी जीत के साथ आगाज किया. ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में मेहमान टीम ने मेजबान टीम को 5 विकेट से मात दे दी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 40.2 ओवर में 185 रनों पर ही सिमट गई. भारतीय टीम को बारिश से प्रभावित मैच में 32 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य मिला. जिसे उन्होंने 5 विकेट खोकर 22.4 ओवर में ही हासिल कर लिया.
मैच में भारत की शुरूआत अच्छी नहीं रही क्योंकि रोहित शर्मा बिन कोई रन बनाए 6 गेंद का सामना करने के बाद पवेलियन लौट गए. उसके बाद टीम के कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने शानदार पारी खेलकर जीत की नींव रख दी. गिल 56 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 37 रन और कोहली 51 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्का की मदद से 74 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी हुई.
गिल-कोहली को आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबीज थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई और 114 पर 2 विकेट गिरने के बाद 136 पर 5 विकेट हो गए. जिसमें कोहली (74), श्रेयस अय्यर (15) और अक्षर पटेल (0) के विकेट शामिल हैं. लेकिन आखिर में राहुल 3 और नमन धीर 5 रन बनाकर टीम को पहले वनडे में जीत दिला दी. न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 7 ओवर में 49 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जैमीसन और स्मिथ को एक-एक विकेट मिले. भारत के युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 10 ओवर में केवल 22 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे.
कोहली ने बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड
अपनी 74 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली ने दो बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. कोहली 12 रन बनाते ही वनडे में नंबर 3 पर 13 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. इसके अलावा जब कोहली 54 के स्कोर तक पहुंचे तो वो वनडे में चेज करते सबसे ज्यादा रन (8721) बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. जो पहले तेंदुलकर के नाम था. तेंदुलकर ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 8720 रन बनाए हैं.
न्यूजीलैंड की पारी 185 रन पर ढेर
इससे पहले अर्शदीप सिंह की अगुवाई में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, और न्यूजीलैंड को 40.2 ओवर में 185 रन पर ढेर कर दिया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. कीवी बल्लेबाज शुरू से भारतीय तेज गेंदबाजों की तेजी और उछाल के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए. भारत का चार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग-11 में रखने का फैसला सही साबित हुआ. भारत की तरफ से अर्शदीप महंगे साबित हुए, लेकिन वह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 70 रन देकर चार विकेट लिए. गुरनूर बराड़ (44 रन देकर तीन) और अंशुल कंबोज (10 ओवर में 22 रन देकर दो) ने उनका अच्छा साथ दिया. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सीफर्ट ने सर्वाधिक 38 रन बनाए जबकि 11वें नंबर के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने 34 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन का योगदान दिया.
पांच मैचों की सीरीज में भारत अब 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा मैच 7 अक्टूबर को वेलिंग्टन में खेला जाएगा.