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IND vs NZ: तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह का 2026 में कमाल, हासिल की बड़ी उपलब्धि

तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह ( IANS )

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार, 24 अक्टूबर को खेले गए दूसरे टी20 मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. बाएं हाथ के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 मैच में एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, जबकि तिलक वर्मा साल 2026 में इस फार्मेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

अर्शदीप ने दूसरे मैच में 2 विकेट चटकाए. जिसके साथ टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम साल 2026 में कुल 38 विकेट हो गए है. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. भुवी ने ये रिकॉर्ड 2022 में 37 विकेट के साथ बनाया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 38 विकेट लेने के लिए 26 पारियों की जरूरत पड़ी, जबकि भुवी ने 2022 में 31 पारियों में 37 विकेट लिए.