IND vs NZ: तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह का 2026 में कमाल, हासिल की बड़ी उपलब्धि
साल 2026 में अर्शदीप सिंह ने विकेट और तिलक वर्मा ने कैच के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की.
Published : October 25, 2026 at 5:27 PM IST
क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार, 24 अक्टूबर को खेले गए दूसरे टी20 मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. बाएं हाथ के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 मैच में एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, जबकि तिलक वर्मा साल 2026 में इस फार्मेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.
अर्शदीप ने दूसरे मैच में 2 विकेट चटकाए. जिसके साथ टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम साल 2026 में कुल 38 विकेट हो गए है. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. भुवी ने ये रिकॉर्ड 2022 में 37 विकेट के साथ बनाया था. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 38 विकेट लेने के लिए 26 पारियों की जरूरत पड़ी, जबकि भुवी ने 2022 में 31 पारियों में 37 विकेट लिए.
अर्शदीप के नाम अब एक ही वर्ष में पूर्ण सदस्य देशों के खिलाड़ियों द्वारा लिए गए तीसरे सबसे अधिक विकेट हैं. वह आयरलैंड के जोश लिटिल और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा से पीछे हैं. अगर अर्शदीप ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते है तो वो वर्ल्ड में भी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन जाएंगे.
T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक विकेट
- 39 विकेट - जोश लिटिल (आयरलैंड) 2022
- 38 विकेट - वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) 2024
- 38 विकेट - अर्शदीप सिंह (भारत) 2026
- 37 विकेट - भुवनेश्वर कुमार (भारत) 2022
तिलक वर्मा ने फील्डिंग में तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया के उप-कप्तान तिलक वर्मा ने दूसरे टी20 में अर्धशतक जड़कर सबको प्रभावित किया. उन्होंने डेथ ओवर्स में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. लेकिन, लक्ष्य का पीछा करने से पहले, तिलक ने फील्डिंग में कमाल कर दिया. उन्होंने अपनी फील्डिंग से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.
तिलक ने मैच में दो कैच लपके. पहला कैच अर्शदीप सिंह के दूसरे ओवर में लिया, और दूसरा कैच भुवनेश्वर कुमार के तीसरे ओवर में डेरिल मिशेल का पकड़ा. इस साल T20 मैचों में यह उनका 26वां कैच था. इसके साथ ही, उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का नया रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले, यह रिकॉर्ड इंडोनेशियाई क्रिकेटर डैनियलसन हाओ के नाम था, जिन्होंने 2025 में 25 कैच लिए थे. UAE के मुहम्मद वसीम 2024 में 24 कैच के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी
- 26 कैच - तिलक वर्मा (भारत) - 2026
- 25 कैच - डैनियलसन हाओ (इंडोनेशिया) - 2025
- 24 कैच - मुहम्मद वसीम (UAE) - 2024
- 21 कैच - शेरविन मुनियांडी (मलेशिया) - 2025
- 20 कैच - ब्रायन मसाबा (युगांडा) - 2023
- 20 कैच - तंजीद हसन (बांग्लादेश) - 2025
भारत ने 4 विकेट से जीता मैच
दूसरे टी20 मैच में भारत ने मेजबान टीम को 20 ओवरों में 180/5 के स्कोर पर रोका और फिर 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इसके साथ भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लिया. सीरीज का तीसरा मैच 27 अक्टूबर को वेलिंग्टन में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.