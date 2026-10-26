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IND vs NZ: तीसरे टी20 से 3 खिलाड़ी हुए बाहर, जानें कौन लेगा उनकी जगह?

IND vs NZ: तीसरे टी20 से 3 खिलाड़ी हुए बाहर ( AP )

IND vs NZ 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड मंगलवार, 27 अक्टूबर को तीसरे टी20 मैच में आमने-सामने होंगे. जहां भारत ने शुरू के दो मैच जीत लिए हैं, भारत की कोशिश इस पांच मैचों की सीरीज को अपने नाम करने की होगी. वहीं मेजबान न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा. इस अहम मैच से पहले दोनों टीमों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वेलिंग्टन में होने वाले तीसरे मैच से न्यूजीलैंड के दो और भारत का एक खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गया है.

ईशान किशन बाहर

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे T20I मैच में नहीं खेल पाएंगे. वो अपनी दाईं जांघ की चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं. उन्हें यह चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले T20I मैच के दौरान लगी थी. बोर्ड ने ये भी कहा कि वे अभी तक मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, इसलिए 27 अक्टूबर 2026 को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे T20I मैच से वे बाहर रहेंगे. BCCI की मेडिकल टीम ईशान की रिकवरी पर नजर रख रही है. इसलिए कुमार कुशाग्र, जिन्हें दूसरे T20I के लिए टीम में बैकअप के तौर पर शामिल किया गया था, वे तीसरे T20I में भी टीम के साथ बने रहेंगे