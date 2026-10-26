IND vs NZ: तीसरे टी20 से 3 खिलाड़ी हुए बाहर, जानें कौन लेगा उनकी जगह?
पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे है. इसलिए तीसरा मैच मेजबान टीम के लिए काफी अहम है.
Published : October 26, 2026 at 4:10 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड मंगलवार, 27 अक्टूबर को तीसरे टी20 मैच में आमने-सामने होंगे. जहां भारत ने शुरू के दो मैच जीत लिए हैं, भारत की कोशिश इस पांच मैचों की सीरीज को अपने नाम करने की होगी. वहीं मेजबान न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगा. इस अहम मैच से पहले दोनों टीमों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वेलिंग्टन में होने वाले तीसरे मैच से न्यूजीलैंड के दो और भारत का एक खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गया है.
ईशान किशन बाहर
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे T20I मैच में नहीं खेल पाएंगे. वो अपनी दाईं जांघ की चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं. उन्हें यह चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले T20I मैच के दौरान लगी थी. बोर्ड ने ये भी कहा कि वे अभी तक मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, इसलिए 27 अक्टूबर 2026 को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे T20I मैच से वे बाहर रहेंगे. BCCI की मेडिकल टीम ईशान की रिकवरी पर नजर रख रही है. इसलिए कुमार कुशाग्र, जिन्हें दूसरे T20I के लिए टीम में बैकअप के तौर पर शामिल किया गया था, वे तीसरे T20I में भी टीम के साथ बने रहेंगे
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
वैभव को दूसरा मौका
बता दें कि दूसरे T20I में ईशान की गैरमौजूदगी में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया था. हालांकि, इस युवा खिलाड़ी के लिए यह मौका काफी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि वैभव को पहली बार नंबर-3 पर भेजा गया, जहां वो 8 गेंदों में केवल 4 रन ही बना सके. अब तीसरे टी20 में भी वैभव सूर्यवंशी के ही खेलने का ज्यादा चांस है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस मैच में भी वैभव को नंबर 3 पर ही भेजा जाता है या फिर उनसे परी की शुरुआत और संजू सैमसन को नंबर तीन पर भेजा जाता है?
तीसरे T20I के लिए भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर).
मैट हेनरी और फर्ग्यूसन बाहर
वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन चोट की वजह से तीसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं. खास बात ये है कि हेनरी पूरी सीरीज से बाहर हुए हैं जबकि फर्ग्यूसन सिर्फ तीसरे मैच से ही बाहर हुए हैं.
टिकनर और जैमीसन को मौका
इसकी वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने काइल जैमीसन को सिर्फ तीसरे T20I के लिए टीम में शामलि किया है. जबकि ब्लेयर टिकनर को आखिरी तीन T20I मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है और जोश क्लार्कसन को आखिरी दो टी20 मैचों के लिए टीम में शामिल किया है. इसके अलावा मैट फिशर भी तीसरे मैच के लिए कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे.
तीसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे.