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IND vs NZ: टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान, तीन चोटिल खिलाड़ी टीम में शामिल

टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हुआ ऐलान ( IANS )

New Zealand Test squad: न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाले आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम मे तीन चोटिल खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. जिनके बारे में बोर्ड को उम्मीद है की वो 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे.

इन चोटिल खिलाड़ियों में डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र और टॉम ब्लंडेल के नाम शामिल हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाले आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम में तीन चोटिल खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. जिनके बारे में बोर्ड को उम्मीद है की वो 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे.

तीन चोटिल खिलाड़ी टीम में

इन चोटिल खिलाड़ियों में डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र और टॉम ब्लंडेल के नाम शामिल हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि टॉम ब्लंडेल (जांघ की चोट), डेवोन कॉनवे (सिर की चोट) और रचिन रवींद्र (कंधे की चोट) अपनी-अपनी चोटों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि वे पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे. बत दें कि कॉनवे को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान कैच लेते समय सिर में चोट लगी थी. जबकि टी20 सीरीज से पहले ऑकलैंड में एक प्रमोशनल शूट के दौरान रचिन के दाहिने कंधे में चोट आ गई थी. वहीं विकेटकीपर ब्लंडेल, जांघ की मांसपेशी में खिंचाव की चोट से उबर रहे हैं. न्यूजीलैंड की इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत

न्यूजीलैंड इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करके उतर रहा है. इसी वजह से उनके बोर्ड ने उसी टेस्ट टीम को बरकरार रखा है जो इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड का दौरा किया था. हालांकि, इस बार बेन सियर्स (टखने की चोट), जैक फॉल्क्स (कूल्हे की चोट) और विल ओ'रूर्के (जो अभी 'रिटर्न-टू-प्ले' प्रोग्राम में हैं) टीम में नहीं हैं, जबकि जैकब डफी को टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की वह सीरीज न्यूजीलैंड टीम के लिए एक ऐतिहासिक सीरीज थी, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को 14 सालों में पहली बार उनके घर पर तीन या उससे अधिक मैचों की टेस्ट सीरीज में मात दी थी. 2024 के बाद पहली बार

न्यूजीलैंड और भारत 2024 में पहली बार टेस्ट में आमने-सामने होंगे. 2024 में जब न्यूजीलैंड भारत के दौरे पर आई थी तब उन्होंने 3-0 टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप करके इतिहास रचा था. और वो भारत में क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम बन गई. इसके अलावा भारतीय टीम 6 साल बाद न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट मैच खेलेगी. पिछली बार जब भारत ने न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेली थी, तो वह 2019/20 का दौरा था, जिसमें न्यूजीलैंड ने दो मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 से हराया था. वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट भारत को 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज (IANS)