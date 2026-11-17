IND vs NZ: टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, मिचेल सेंटनर पूरी सीरीज से हुए बाहर
IND vs NZ Test Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी.
Published : November 17, 2026 at 9:45 AM IST
Mitchell Santner ruled out: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टी20 और वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है. दोनों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगी. उससे पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे अनुभवी स्पिनर और व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए.
भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम वनडे के दौरान सेंटनर के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि रविवार को पांचवें और अंतिम वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय सेंटनर के हाथ में चोट लगने के बाद किए गए स्कैन से फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. बोर्ड ने उनकी जगह स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टीम में शामिल किया है. फॉक्सक्रॉफ्ट ने मई में आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था. उन्होंने अब तक केवल एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 98 रन बनाए हैं. इसके अलावा वो 8 वनडे और 7 टी20 मैच भी खेल चुके हैं.
सेंटनर कब तक वापसी कर पाएंगे इसके लिए अभी तक कोई समयसीमा तय नहीं है. न्यूजीलैंड को भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है और इससे पहले ही क्रिकेट बोर्ड उनकी चोट की स्थिति के बारे में जानकारी देगा.
न्यूजीलैंड का टेस्ट स्क्वाड
स्क्वॉडटॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
भारत का टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़.
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2026
पांच मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. जिसका पहला मैच 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा. जबकि दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा.
WTC पॉइंट्स टेबल
ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज दोनों देशों के लिए काफी अहम है. न्यूजीलैंड WTC पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है. जबकि भारत चौथे नंबर पर है. अगर न्यूजीलैंड सीरीज जीतने में सफल होती है तो वो टॉप टू में अपने स्थान को और ज्याद मजबूत करेंगे, लेकिन अगर भारत सीरीज जीतने में सफल होता है तो वो WTC के फाइनल की रेस में बना रहेगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा स्टैंडिंग में दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है.
भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा.