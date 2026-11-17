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IND vs NZ: टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, मिचेल सेंटनर पूरी सीरीज से हुए बाहर

मिचेल सेंटनर टेस्ट सीरीज से हुए बाहर ( IANS )

Mitchell Santner ruled out: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टी20 और वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है. दोनों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगी. उससे पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे अनुभवी स्पिनर और व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए.

भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम वनडे के दौरान सेंटनर के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि रविवार को पांचवें और अंतिम वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय सेंटनर के हाथ में चोट लगने के बाद किए गए स्कैन से फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. बोर्ड ने उनकी जगह स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टीम में शामिल किया है. फॉक्सक्रॉफ्ट ने मई में आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था. उन्होंने अब तक केवल एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 98 रन बनाए हैं. इसके अलावा वो 8 वनडे और 7 टी20 मैच भी खेल चुके हैं.

सेंटनर कब तक वापसी कर पाएंगे इसके लिए अभी तक कोई समयसीमा तय नहीं है. न्यूजीलैंड को भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है और इससे पहले ही क्रिकेट बोर्ड उनकी चोट की स्थिति के बारे में जानकारी देगा. मिचेल सेंटनर (IANS) न्यूजीलैंड का टेस्ट स्क्वाड

स्क्वॉडटॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.