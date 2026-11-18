IND vs NZ: टेस्ट मैच का बदला समय, जानें भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?
IND vs NZ Test Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने-सामने होंगी.
Published : November 18, 2026 at 2:12 PM IST
IND vs NZ Test Match Timing: टीम इंडिया न्यूजीलैंड में टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. टेस्ट मैच को देखने के लिए भारतीय फैंस को अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का समय भारत से 7 घंटे 30 मिनट आगे है. इस हिसाब से जब न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच शुरू होगा, उस समय भारत में सुबह के 3:30 बज रहे होंगे. इसलिए भारतीय फैंस को मैच का आनंद लेने के लिए सुबह तड़के ही उठना होगा.
भारतीय फैंस इस टेस्ट सीरीज को भी टी20 और वनडे सीरीज की तरह सोनी स्पोर्ट नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट के चैनल पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.
Test cricket action heads to Wellington! 🏏 India begin their two-match Test series against New Zealand with the 1st Test at the Cello Basin Reserve. 📅 19-23 November | 3:30 AM IST 📍 Basin Reserve, Wellington 📺 Game Live on DD Sports (DD Free Dish) #NZvIND #TeamIndia https://t.co/DAqVrCyhdA— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 18, 2026
भारतीय बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन की हवादार परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं होगा. यहां की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल होती हैं और न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छा तेज गेंदबाजी आक्रमण है. इसलिए न्यूजीलैंड में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है. भारतीय टीम के पिछले रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे है जो ये बताते हैं कि न्यूजीलैंड में भारत का टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होने वाला है.
न्यूजीलैंड में भारत का प्रदर्शन
न्यूजीलैंड में भारत ने अब तक कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उसे सिर्फ 5 में जीत मिली है, जबकि 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 10 मैच ड्रॉ रहे. टीम इंडिया ने आखिरी बार यहां पर 2008 में टेस्ट मैच जीता था.
New Zealand has been a tough fortress for visiting teams, but Team India is ready to change the narrative! 🔥 What's your prediction for the series?👇 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो यहां पर भारत का न्यूजीलैंड पर दबदबा साफ तौर से दिखता है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 65 टेस्ट मैच हुए हैं. जिसमें भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 16 मैच जीते हैं, जबकि 27 मैच ड्रॉ रहे हैं.
WTC पॉइंट्स टेबल
यह एक ऐसी सीरीज है जिसमें भारतीय टीम को हार काफी महंगी पड़ सकती है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए उसे अपने बचे हुए सात मैचों में से कम से कम 6 में जीत हासिल करनी होगी. गिल ने मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि अगर हम ये दोनों टेस्ट जीत जाते हैं, तो हमारे पास फाइनल में जगह बनाने का अच्छा मौका होगा. तालिका में भारत 11 मैचों के बाद 5 जीत, 4 हार और 2 ड्रॉ के साथ चौथे स्थान पर है. उनका अंक प्रतिशत 51.52 है. जबकि न्यूजीलैंड 6 मैचों में 4 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ 72.22 प्रतिशत अंक लेकर पहले नंबर पर है.
दोनों टीमों का टेस्ट स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, बी साई सुदर्शन, गुरनूर बराड़, वाशिंगटन सुंदर.
न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), रचिन रविंद्र, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, हेनरी निकोल्स, डेवोन कॉनवे.
Test cricket returns this Thursday at the Cello Basin Reserve! Secure your tickets now at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/AeXaCX9ksX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2026