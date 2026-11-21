IND vs NZ: टीम इंडिया ने वेलिंगटन टेस्ट में रचा इतिहास, पहली बार किया ये बड़ा कारनाम
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया के टॉप फाइव बल्लेबाजों ने पहली बार SENA देश में एक पारी में पचास प्लस रन बनाए.
Published : November 21, 2026 at 12:49 PM IST
IN vs NZ 1st Test Record: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है. टीम ने ये बड़ी उपलब्धि टेस्ट मैच के तीसरे दिन हासिल की, जब कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान केएल राहुल, देवदत्ति पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने फिफ्टी प्लस स्कोर किए. इसके साथ भारतीय टीम के टॉप फाइव बल्लेबाजों ने पहली बार SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में टेस्ट मैच की एक पारी में पचास से ज्यादा रन बनाए.
इसके अलावा, ये भी पहली बार है जब भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर ये कारनामा किया है. इससे पहले भारतीय टेस्ट टीम ने ऐसा चार बार किया, लेकिन ये चारों बार उन्होंने अपने घेरलू टेस्ट में अंजाम दिया. पहली बार भारत ने ये कारनामा 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में किया था, जब वीवीएस लक्ष्मण, नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फिफ्टी प्लस स्कोर किया.
एक पारी में भारत के टॉप फाइव बल्लेबाजो का फिफ्टी प्लस स्कोर
- 1998 बनाम ऑस्ट्रेलिया (कोलकाता)
वीवीएस लक्ष्मण, नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन.
- 1999 बनाम न्यूजीलैंड (मोहाली)
देवांग गांधी, सदागोपन रमेश, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली.
- 2009 बनाम श्रीलंका (मुंबई, ब्रेबोर्न स्टेडियम)
मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण.
- 2024 बनाम इंग्लैंड (धर्मशाला)
यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान
- 2026 बनाम न्यूजीलैंड (वेलिंगटन)
यशस्वी जायसवाल (85), केएल राहुल (136), देवदत्त पडिक्कल (80), शुभमन गिल (98), और ऋषभ पंत (55*)
IND vs NZ: वेलिंगटन टेस्ट का तीसरा दिन