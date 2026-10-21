IND vs NZ टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारतीय फैंस फ्री में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
IND vs NZ टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
Published : October 21, 2026 at 1:31 PM IST
IND vs NZ T20I Match Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ने के बाद पहली बार आमने सामने होने के लिए तैयार हैं. 22 अक्टूबर को दोनों टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भिड़ेंगी. ये महामुकाबला क्राइस्टचर्च में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 शुरू होगा. तीन बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अपने घर में वेस्टइंडीज से पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी के बाद इस सीरीज में उतर रही है. जबकि मेजबान न्यूजीलैंड की टीम अपनी पिछली टी20 सीरीज बांग्लादेश से 1-1 से ड्रॉ होने के बाद इस सीरीज में कदम रख रहे हैं.
IND vs NZ: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक 31 बार टी20 मैच में आमने-सामने आई हैं. जिसमें भारत का दबदबा रहा है. उन्होंने 19 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मैचों में जीत दर्ज की और एक मैच टाई रहा.
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IND vs NZ टी20 मैच कब और कहां देखें?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचों टी20 मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे. इस सीरीज का मडिया राइट्स सोनी के पास है. इस वजह से भारतीय फैंस टीवी पर हर मैच का आनंद सोनी के स्पोर्ट् चैनल 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' पर उठा सकते हैं. इसके अलावा इस सीरीज के मैच को भारत के सरकारी चैनल डीडी स्पोर्ट पर भी प्रसारति किया जाएगा. वहीं हर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
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IND vs NZ टी20 स्क्वाड
टीम इंडिया: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.
न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवॉन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर.
IND vs NZ टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- दूसरा टी20: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- तीसरा टी20: 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)
- चौथा टी20: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
- पांचवां टी20: 1 नवंबर (हैमिल्टन)
IND vs NZ: ऐतिहासिक सीरीज
बता दें कि ये पांच मैचों की टी20 सीरीज न्यूजीलैंड दौर परे खेली जाने वीली तीनो फॉर्मेट की सीरीज का हिस्सा है. जिसमें 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी शामिल है. ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी घरेलू सीरीज है.