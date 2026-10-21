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IND vs NZ टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारतीय फैंस फ्री में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

श्रेयस अय्यर और मिशेल सेंटनर टी20 ट्रॉफी के साथ ( PTI )

IND vs NZ T20I Match Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ने के बाद पहली बार आमने सामने होने के लिए तैयार हैं. 22 अक्टूबर को दोनों टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भिड़ेंगी. ये महामुकाबला क्राइस्टचर्च में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 शुरू होगा. तीन बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अपने घर में वेस्टइंडीज से पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी के बाद इस सीरीज में उतर रही है. जबकि मेजबान न्यूजीलैंड की टीम अपनी पिछली टी20 सीरीज बांग्लादेश से 1-1 से ड्रॉ होने के बाद इस सीरीज में कदम रख रहे हैं.

IND vs NZ: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक 31 बार टी20 मैच में आमने-सामने आई हैं. जिसमें भारत का दबदबा रहा है. उन्होंने 19 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मैचों में जीत दर्ज की और एक मैच टाई रहा.