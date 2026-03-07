ETV Bharat / sports

IND vs NZ Final: टीम इंडिया के लिए दो खिलाड़ी बने सिरदर्द, प्लेइंग-11 से होंगे बाहर?

T20 World Cup Final 2026: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा और ऐतिहासिक खिताब जीतने से एक कदम दूर है. टीम में जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं है. सुपर 8 के आखिरी मैच और सेमीफाइनल में भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करके खुद को खिताब जीतने का सबसे फेवरेट बना लिया है. इस बीच दो बड़े खिलाड़ियों के आउट ऑफ फॉर्म होने से टीम में थोड़ी सी परेशानी जरूर आई है. जिसकी वजह से भारतीय फैंस भी दो ग्रुप में बंट गए हैं. कुछ फैंस का कहना है कि भारत को फाइनल मैच में अपनी सबसे मजबूत टीम को उतारना चाहिए, जबकि कुछ फैंस का कहना है कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

फाइनल से पहले वरुण-अभिषेक बने सिरदर्द

फैंस के बीच ये चर्चा तब शुरू होई जब टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. उन्होंने सात मैचों में 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 के स्कोर बनाए हैं, कुल मिलाकर उन्होंने 12.71 की औसत से सिर्फ 89 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी पिछले दो मैच से आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं. उन्हों ने सेमीफाइनल में चार ओवर में 64 रन दे दिए जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैच में 4 ओवर में 40 रन लुटा दिए.