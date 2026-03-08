ETV Bharat / sports

IND vs NZ: ईशान किशान से शतक की उम्मीद, पटना के युवा क्रिकेटर प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं चाहते

टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर पटना के युवा क्रिकेटर काफी उत्साहित हैं. इन बच्चों को उम्मीद है कि आज ईशान किशन शतक लगाएंगे. पढ़ें..

पटना के युवा क्रिकेटर्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 3:06 PM IST

5 Min Read
पटना: टी-20 क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है. आज शाम क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी है, जहां न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है. बिहार में भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच खासा जोश देखा जा रहा है. खासकर युवा क्रिकेटर और क्लब स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी सुबह से ही इस मुकाबले को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. हर कोई चाहता है कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम करे और इस संडे को सुपर संडे में कन्वर्ट करे.

क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन उत्सव वाला: पटना के कई क्रिकेट क्लबों में खिलाड़ी आज रविवार को सुबह जल्दी मैदान पहुंच गए. खिलाड़ियों ने अपनी नियमित प्रैक्टिस तय समय से पहले ही पूरी की ताकि शाम को आराम से बैठकर फाइनल मुकाबला देख सकें. करुणा क्रिकेट अकादमी के युवा क्रिकेटरों ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हमेशा रोमांचक होता है और ऊपर से आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, इसलिए इस मैच को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. खिलाड़ियों के अनुसार यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा उत्सव जैसा पल है.

पटना के युवा क्रिकेटर्स (ETV Bharat)

अभी बेहतर है टीम का कंबीनेशन: बिहार के युवा क्रिकेटरों की नजर भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन पर भी टिकी हुई है. अधिकतर युवा खिलाड़ियों का मानना है कि सेमीफाइनल में जिस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, उसी कांबिनेशन को फाइनल में भी बरकरार रखा जाना चाहिए. क्रिकेट प्रशंसकों का कि टीम का संतुलन अभी बेहतर नजर आ रहा है और ऐसे में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. साथ ही वे उम्मीद जता रहे हैं कि फाइनल मुकाबला है तो अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती भी फॉर्म में लौट आएंगे.

अभिषेक शर्मा के फॉर्म में लौटने की उम्मीद: छोटी बच्ची और भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसक पार्थी प्रियदर्शी ने कहा कि अभिषेक शर्मा आज फॉर्म में लौट आएंगे और हार्दिक से ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद है. इसके अलावा बुमराह गेंदबाजी में आज भी कमाल करेंगे. मैच रोमांचक होगा लेकिन उम्मीद करती हैं कि भारतीय टीम ही जीतेगी. युवा क्रिकेटर अमन ने कहा कि वह आज ईशान किशन से शतक की उम्मीद करते हैं और साथ ही वरुण के फॉर्म में लौटने की उम्मीद भी करते हैं. वह आज चाहेंगे कि इंडिया पहले बॉलिंग करे और कम रन पर न्यूजीलैंड को समेट दे.

युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

"आज टीम इंडिया जीतेगी. बुमराह फिर अच्छी बॉलिंग करेंगे. हम तो चाहते हैं कि ईशान किशन सेंचुरी मारेंगे. अभिषेक शर्मा से भी उम्मीद है कि उनका फॉर्म वापस आएगा."- अमन, युवा क्रिकेटर

पहले बल्लेबाजी कर 200 से अधिक का दे टारगेट: वहीं, शिवम कुमार ने कहा कि वह चाहेंगे कि इंडिया पहले बैटिंग करें और 200 से अधिक का टारगेट दे. फाइनल मुकाबले में यदि भारतीय टीम 200 का हाई स्कोरिंग रन खड़ा कर देगी तो न्यूजीलैंड प्रेशर में आ जाएगा. इसके अलावा वह चाहेंगे कि आज अभिषेक और संजू की ओपनिंग जोड़ी आक्रामक खेल और पावर प्ले में बिना विकेट करवाई अच्छा स्कोर बनाएं. इसके साथ ही जिस प्रकार इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह और हार्दिक ने 18वां और 19वां ओवर किया था उसी प्रकार इस मैच में भी बॉलिंग कराए.

युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

संजू से शतक की दरकार: आदित्य राज ने कहा कि वह चाहेंगे कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप की तरह भारतीय टीम इस बार भी जीत हासिल करें. उन्होंने अपनी प्रेक्टिस दिन में ही पूरी कर ली है और शाम में जाकर मैच देखना है और टीम इंडिया को चीयर करना है. विराट कोहली की नन्ही प्रशंसा के आन्या सिन्हा ने कहा कि वह बुमराह की बोलिंग देखना पसंद करेंगी. सत्यम कुमार ने कहा कि वह चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 200 से अधिक का टारगेट दे और संजू सैमसंग इस मैच में शतक बनाएं.

युवा क्रिकेटर (ETV Bharat)

प्लेईंग 11 में ना हो बदलाव: वहीं, आनंद राज ने कहा कि संजू सैमसन पिछले दो मैच में शतक से चूक जा रहे हैं. आज उम्मीद करते हैं कि वह अपना शतक पूरा करेंगे. वह प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि फाइनल मुकाबला है तो उन्हें विश्वास है कि सभी खिलाड़ी फॉर्म में लौट आएंगे. उन्हें आज सभी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

"आज चाहेंगे कि अर्शदीप सिंह सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करें और अधिक वाइड नहीं फेंके. इसके अलावा अभिषेक न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले टूर्नामेंट के अपने फार्म को वापस लाएं. वह एक बार फिर से वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं."- वैभव कुमार, युवा क्रिकेटर

भारत-न्यूजीलैंड में खिताबी जंग: आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने 8 मैच में 7 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 8 में से 5 मैच जीते हैं.

संपादक की पसंद

