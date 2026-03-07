ETV Bharat / sports

IND vs NZ Final: 'ट्रॉफी जीतने के लिए हमें कुछ दिल तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं...', न्यूजीलैंड कैप्टन की फाइनल चेतावनी

Mitchell Santner Press Conference: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की फाइनल मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बोली है.

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 3:55 PM IST

अहमदाबाद: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक ऐसा मैसेज दिया जो शांत, साफ और चुपचाप चुनौती देने वाला था. उनकी टीम जानती है कि वह भारत के खिलाफ फेवरेट नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो वह कुछ दिल तोड़ने के लिए तैयार है.

न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जिसने पिछले एक दशक में आईसीसी ट्रॉफी के दरवाजे खटखटाए हैं, एक बार फिर ट्रॉफी के कगार पर खड़ी है. ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के साथ उनका मुकाबला कंसिस्टेंसी को सिल्वरवेयर में बदलने का एक और मौका है.

फाइनल मैच से पहले अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटनर ने कहा, 'फाइनल में एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ मैच है. यहां तक ​​पहुंचने के लिए हमारे रास्ते अलग-अलग जरूर रहे हैं, लेकिन लड़के इस मैच के लिए उत्साहित हैं.'

वह रास्ता वाकई अलग रहा है. इंडिया इंग्लैंड पर जबरदस्त सेमीफाइनल जीत के बाद पहुंचा, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर अपनी जगह पक्की की. सेंटनर ने माना कि मोमेंटम फाइनल को दिशा दे सकता है. उन्होंने कहा, 'मोमेंटम T20 क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. हम अपने पिछले गेम से कॉन्फिडेंस लेंगे, और इंडिया भी ऐसा ही करेगा.'

पिछले 11 सालों में पांच फाइनल खेले
न्यूजीलैंड आईसीसी इवेंट में सबसे मजबूत टीमों में से एक बड़ी टीम है. पिछले 11 सालों में, वे पांच ICC व्हाइट-बॉल फाइनल में पहुंचे हैं. जो एक ऐसे देश के लिए बड़ी कामयाबी है जिसके पास बड़े क्रिकेटिंग देशों में सबसे कम टैलेंट पूल है.

फिर भी ट्रॉफी की झोली खाली है. उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि हम शायद फेवरेट नहीं हैं. लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हम अपनी छोटी-छोटी चीजें अच्छी तरह से करते हैं और एक मजबूत टीम परफॉर्मेंस देते हैं, तो हम ट्रॉफी उठाने के लिए खुद को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं.' फिर सेंटनर की तरफ से वह लाइन आई जिसने कमरे में मुस्कान ला दी. उन्होंने अच्छे अंदाज में कहा, 'मुझे ट्रॉफी जीतने के लिए कल कुछ दिल तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी.'

हाई स्कोरिंग मैच का अनुमान
अगर मुकाबला वैसा होता है जैसा सेंटनर को शक है, तो फाइनल रनों का पहाड़ बन सकता है. पिच का मुआयना करने के बाद, न्यूजीलैंड के कप्तान ने अनुमान लगाया कि यह पिच बैटर्स के लिए फायदेमंद होगी. उन्होंने कहा, 'यह (पिच) अभी भी कवर्स के नीचे है, लेकिन मैंने जो देखा है, उससे यह काफी सपाट और हाई स्कोरिंग होने वाली पिच लग रही है.' उन्होंने आगे कहा, 'आप सपाट विकेट पर टीमों को 160 रन पर नहीं गिरा सकते. यह 250 को 220 में बदलने के बारे में हो सकता है.'

टॉप पर लड़ाई
टी20 मैच अक्सर पावरप्ले के आस-पास घूमते हैं, और सैंटनर का मानना ​​है कि शुरुआती विकेट बहुत जरूरी होंगे. इंडिया के एग्रेसिव अप्रोच का मतलब है कि उनके बैट्समैन शुरू से ही अटैक करते हैं, जिससे बॉलर्स को डिफेंसिव होने पर मजबूर होना पड़ता है जब तक कि ब्रेकथ्रू जल्दी न मिल जाएं.

उन्होंने कहा, 'किसी भी टीम को धीमा करने का एकमात्र तरीका शुरू में ही विकेट निकालना है.' भारत का बॉलिंग अटैक, जिसमें पेस और वैरायटी है, पहले ओवर से ही प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा. सेंटनर का मानना ​​है कि इनोवेशन के बजाय क्लैरिटी जरूरी होगी. सेंटनर ने कहा, 'आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है. आपको बस यह साफ होना चाहिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं.'

क्राउड को संभालना
फाइनल नीली शर्ट और बहरा कर देने वाले शोर के सामने होगा. भारत का होम सपोर्ट टूर्नामेंट की खासियतों में से एक रहा है. सेंटनर ने चुनौती को माना लेकिन कहा कि इससे मेजबान टीम पर प्रेशर भी बन सकता है. उन्होंने कहा, 'जाहिर है, भारत पर अपने घर में वर्ल्ड कप जीतने का बहुत प्रेशर है. अगर हम बाहर जाकर उन पर प्रेशर डाल सकें, तो यह हमारे पक्ष में काम कर सकता है.' सैंटनर ने कहा, 'हम इस मैच को वैसे ही लेंगे जैसे हमने सेमीफाइनल और टूर्नामेंट के पहले गेम को लिया था.'

