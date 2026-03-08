IND vs NZ Final: कौन बनेगा चैंपियन, ये पांच मुकाबले तय करेंगे फाइनल का नतीजा
IND vs NZ final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में इन खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.
Published : March 8, 2026 at 4:17 PM IST
T20 World Cup Final 2026: डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा. इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर इस मुकाबले में आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया.
हालांकि यह मुकाबला दो मजबूत टीमों के बीच है, लेकिन नतीजा शायद शानदार इंडिविजुअल प्रदर्शन और मैदान पर आमने-सामने की लड़ाई पर निर्भर करेगा. यहां कुछ खास मुकाबले दिए गए हैं जिन पर खिताबी मुकाबले में नजर रखी जा सकती है.
मैट हेनरी बनाम इंडियन ओपनर्स
न्यूजीलैंड का सबसे अनुभवी पेसर इंडिया के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है. अनुभवी सीमर से उम्मीद है कि वह नई गेंद लेगा और अच्छी लेंथ की गेंदों और पेस से दोनों की शुरुआत में ही परीक्षा लेगा. हेनरी ने इससे पहले टी20 सीरीज में गुवाहाटी टी20 में सैमसन को आउट किया था.
हेनरी ने कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 2 का अहम विकेट लिया. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अहम ब्रेकथ्रू दिए, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 1-19 और सुपर 8 स्टेज में श्रीलंका के खिलाफ 2-3 विकेट शामिल हैं.
मिचेल सैंटनर बनाम सूर्यकुमार यादव
फाइनल में कप्तानों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि मिचेल सैंटनर ने टी20 में सूर्यकुमार यादव को तीन बार आउट किया है. सेंटनर का पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए एक मजबूत रिकॉर्ड भी है, उन्होंने 2016 एडिशन में चार विकेट हॉल और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे.
कोल मैककॉन्ची बनाम भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज
न्यूजीलैंड के युवा स्पिनर कोल मैककॉन्ची ने टूर्नामेंट में बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में दो अहम विकेट लिए थे. मैककॉन्ची अभिषेक शर्मा को परेशान कर सकते हैं, जो ऑफ-स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. वह तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे दूसरे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.
बुमराह बनाम न्यूजीलैंड बैट्समैन
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अकेले ही मैच को भारत के पक्ष में कर सकते हैं. बुमराह शानदार फॉर्म में भी हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार स्पेल किया था. जब बुमराह डेथ ओवरों में बॉलिंग करने आते हैं तो वे ओपनर्स के साथ-साथ फिनिशर्स को भी आउट कर सकते हैं.
अर्शदीप सिंह बनाम न्यूजीलैंड ओपनर्स
टी20 में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह, न्यूजीलैंड के ओपनर्स, फिन एलन और टिम सीफर्ट को परेशान कर सकते हैं, जो अच्छे टच में हैं. अर्शदीप की गेंद को दोनों तरफ मूव करने की काबिलियत नई गेंद से भारत के लिए काफी काम आ सकती है. अर्शदीप टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत की हालिया टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, इसलिए बाएं हाथ के इस सीमर को कीवी टीम के खिलाफ अपने मौके पसंद आएंगे.