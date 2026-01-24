ETV Bharat / sports

भारत के खिलाफ शायद 300 रन भी कम पड़ जाए, मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान का बड़ा बयान

IND vs NZ 2nd T20 Match: भारत ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन 15.2 ओवर में चेस करके इतिहास रच दिया. 28 गेंदें शेष रहते 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करना भारतीय टीम की क्षमता और मजबूत पावर हिटिंग के साथ बल्लेबाजी में गहराई को दर्शाता है. शायद इसी वजह से मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने यहां तक कह दिया कि भारत जैसी टीम के सामने 300 रन भी कम पड़ जाएंगे.

मिशेल सेंटनर ने क्या कहा?

मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने भारतीय बल्लेबाजों को श्रेय दिया, और मजाक में कहा कि भारत के खिलाफ 300 रन भी शायद काफी न हों. उन्होंने कहा, 'भारत जैसी टीम का सामना करने के लिए गेंद के साथ ज्यादा अच्छा करने जरूरत होती है, क्योंकि भारत जैसी टीम के खिलाफ 200-210 के स्कोर अब सुरक्षित नहीं लगते. इन लोगों के खिलाफ, शायद 300 भी कम पड़ जाए, जब आप भारत जैसी टीम के सामने आते हैं, जो अच्छी विकेट पर गहराई तक बल्लेबाजी करती है. जिस तरह से वे पहली गेंद से ही इरादे के साथ उतरे. हमें शायद थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी होगी, यह जानते हुए कि 200-210 काफी नहीं हैं.'

भारत ने दूसरा टी20 सात विकेट से जीता

मैच की बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मेहमान टीम ने पूरे 20 में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए, जिसमें राचिन के 26 गेंद में 44 रन और कप्तान सेंटनर के 27 गेंद में 47 रन सबसे ज्यादा थे.

209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 6 रनों के कुल स्कोर पर अपने दोनों ओपनरों को खो दिया. उसके बाद ईशान किशन के 32 गेंद में 76 रन और कप्तान सूर्या के 37 गेंद में नाबाद 82 रनों की बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में ही जीत हासिल कर ली. सीरीज के तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा.