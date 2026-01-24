ETV Bharat / sports

भारत के खिलाफ शायद 300 रन भी कम पड़ जाए, मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान का बड़ा बयान

IND vs NZ 2nd T20 Match: भारत के खिलाफ 208 रन बनाने के बाद मैच हारने पर न्यूजीलैंड के कप्तान ने बड़ा बयान दिया है.

मिशेल सेंटनर और सूर्यकुमार यादव
मिशेल सेंटनर और सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ 2nd T20 Match: भारत ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन 15.2 ओवर में चेस करके इतिहास रच दिया. 28 गेंदें शेष रहते 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करना भारतीय टीम की क्षमता और मजबूत पावर हिटिंग के साथ बल्लेबाजी में गहराई को दर्शाता है. शायद इसी वजह से मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने यहां तक कह दिया कि भारत जैसी टीम के सामने 300 रन भी कम पड़ जाएंगे.

ईशान-सूर्या का दमदार प्रदर्शन
209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 82 रनों की पारी खेली और उनके साथ ईशान किशन ने तूफानी 76 की मैच जिताऊ पारी खेली. इन दोनों की बदौलत मेजबान टीम ने दूसरे टी20 में सात विकेट से जीत हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. यह भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे बड़ा सफल चेस है.

मिशेल सेंटनर ने क्या कहा?
मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने भारतीय बल्लेबाजों को श्रेय दिया, और मजाक में कहा कि भारत के खिलाफ 300 रन भी शायद काफी न हों. उन्होंने कहा, 'भारत जैसी टीम का सामना करने के लिए गेंद के साथ ज्यादा अच्छा करने जरूरत होती है, क्योंकि भारत जैसी टीम के खिलाफ 200-210 के स्कोर अब सुरक्षित नहीं लगते. इन लोगों के खिलाफ, शायद 300 भी कम पड़ जाए, जब आप भारत जैसी टीम के सामने आते हैं, जो अच्छी विकेट पर गहराई तक बल्लेबाजी करती है. जिस तरह से वे पहली गेंद से ही इरादे के साथ उतरे. हमें शायद थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी होगी, यह जानते हुए कि 200-210 काफी नहीं हैं.'

भारत ने दूसरा टी20 सात विकेट से जीता
मैच की बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मेहमान टीम ने पूरे 20 में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए, जिसमें राचिन के 26 गेंद में 44 रन और कप्तान सेंटनर के 27 गेंद में 47 रन सबसे ज्यादा थे.

209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 6 रनों के कुल स्कोर पर अपने दोनों ओपनरों को खो दिया. उसके बाद ईशान किशन के 32 गेंद में 76 रन और कप्तान सूर्या के 37 गेंद में नाबाद 82 रनों की बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में ही जीत हासिल कर ली. सीरीज के तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: भारत ने सबसे तेज 200 प्लस रन चेस कर न्यूजीलैंड को दी 7 विकेट से मात, ईशान-सूर्या रहे मैच के हीरो

TAGGED:

IND VS NZ 2ND T20 MATCH
300 RUNS NOT ENOUGH AGAINST INDIA
IND VS NZ T20 SERIES 2026
NEW ZEALAND CAPTAIN ON TEAM INDIA
IND VS NZ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.