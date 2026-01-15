ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, तिलक के बाद एक और खिलाड़ी टी20 सीरीज से हुआ बाहर

टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारतीय स्क्वाड के दो खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं.

भारतीय टी20 टीम
भारतीय टी20 टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 1:33 PM IST

4 Min Read
Ind vs NZ T20 Series 2026: ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है वैसे वैसे इंजरी भारतीय खिलाड़ियों का पीछा करना भी शुरू कर दिया है. अब तक भारतीय टी20 वर्ल्ड कप टीम के दो खिलाड़ी चोटिल हो कर वर्ल्ड कप से पहले खेली जाने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं. ताजा मामला टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का है, जो चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही बाहर हो चुके हैं, अब टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं.

हालांकि, BCCI ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की और न ही उन्होंने टी20 सीरीज में उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम का ऐलान किया है. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच हाल ही में वडोदरा में खेला गया था. जिसमें वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन की वजह से मैच से बाहर होना पड़ा था. इस वजह से उन्होंने उस मैच में केवल पांच ओवर ही फेंके. हालांकि वह पारी में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन क्रीज पर उन्हें परेशानी हो रही थी. नतीजतन, उस मैच के बाद BCCI ने घोषणा की कि वह बाकी वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे. उनकी जगह आयुष बडोनी को वनडे टीम में शामिल किया गया.

वर्ल्ड कप को लेकर चिंता
क्या न्यूजीलैंड सीरीज मिस करने वाले सुंदर अगले महीने 7 तारीख से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप तक ठीक हो पाएंगे? इस को लेकर फैंस चिंतित हैं. सुंदर पहले से ही BCCI द्वारा वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ तीन हफ्ते बचे हैं, ऐसे में उनकी फिटनेस और वापसी को लेकर संदेह जताया जा रहा है.

चोट से दूसरा खिलाड़ी हुआ बाहर
वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों को चोट लगने का सिलसिला शुरू हो गया है. हाल ही में तिलक वर्मा की सर्जरी हुई है. विजय हजारे ट्रॉफी में मैच खेलते समय उन्हें पेट में दर्द हुआ. इस वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके चलते BCCI ने घोषणा की कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे.

हालांकि, क्या वह उसके बाद टीम में रहेंगे? यह एक सवाल बन गया है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि तिलक वर्ल्ड कप तक पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और फिटनेस हासिल कर लेंगे. वर्ल्ड कप से पहले स्टार खिलाड़ियों की चोटें टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20 - 21 जनवरी - नागपुर
  • दूसरा टी20 - 23 जनवरी - रायपुर
  • तीसरा टी20 - 25 जनवरी - गुवाहाटी
  • चौथा टी20 - 28 जनवरी - विशाखापत्तनम
  • पांचवां टी20 - 31 जनवरी - तिरुवनंतपुरम

सुंदर और तिलक वर्मा फिलहाल चोटों के कारण खेल से बाहर हैं. अगर वे इस टूर्नामेंट की शुरुआत तक ठीक हो जाते हैं तो कोई बात नहीं. वरना, रिप्लेसमेंट की घोषणा करनी होगी. अगर वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में कोई बदलाव या रिप्लेसमेंट होता है, तो उसकी घोषणा 31 जनवरी तक करनी होगी. हालांकि, टूर्नामेंट के बीच में भी रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ICC की अनुमति जरूरी है.

टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

