टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, तिलक के बाद एक और खिलाड़ी टी20 सीरीज से हुआ बाहर

Ind vs NZ T20 Series 2026: ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है वैसे वैसे इंजरी भारतीय खिलाड़ियों का पीछा करना भी शुरू कर दिया है. अब तक भारतीय टी20 वर्ल्ड कप टीम के दो खिलाड़ी चोटिल हो कर वर्ल्ड कप से पहले खेली जाने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं. ताजा मामला टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का है, जो चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही बाहर हो चुके हैं, अब टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं.

हालांकि, BCCI ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की और न ही उन्होंने टी20 सीरीज में उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम का ऐलान किया है. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच हाल ही में वडोदरा में खेला गया था. जिसमें वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन की वजह से मैच से बाहर होना पड़ा था. इस वजह से उन्होंने उस मैच में केवल पांच ओवर ही फेंके. हालांकि वह पारी में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन क्रीज पर उन्हें परेशानी हो रही थी. नतीजतन, उस मैच के बाद BCCI ने घोषणा की कि वह बाकी वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे. उनकी जगह आयुष बडोनी को वनडे टीम में शामिल किया गया.

वर्ल्ड कप को लेकर चिंता

क्या न्यूजीलैंड सीरीज मिस करने वाले सुंदर अगले महीने 7 तारीख से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप तक ठीक हो पाएंगे? इस को लेकर फैंस चिंतित हैं. सुंदर पहले से ही BCCI द्वारा वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ तीन हफ्ते बचे हैं, ऐसे में उनकी फिटनेस और वापसी को लेकर संदेह जताया जा रहा है.

चोट से दूसरा खिलाड़ी हुआ बाहर

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों को चोट लगने का सिलसिला शुरू हो गया है. हाल ही में तिलक वर्मा की सर्जरी हुई है. विजय हजारे ट्रॉफी में मैच खेलते समय उन्हें पेट में दर्द हुआ. इस वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके चलते BCCI ने घोषणा की कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे.