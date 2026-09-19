भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, रचिन रवींद्र का उखड़ा कंधा
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र प्रोमो शूट के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गए.
Published : September 19, 2026 at 5:00 PM IST
क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज में खेलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑकलैंड में एक प्रमोशनल शूट के दौरान उनके दाहिने कंधे का जोड़ अपनी जगह से हट गया.
रचिन रविंद्र बुधवार को एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान डाइव लगाकर कैच लेने के प्रयास में चोटिल हो गए. शुक्रवार को उनकी चोट का आकलन किया गया जो गंभीर नहीं है लेकिन चोट से उबरने की प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति से ही पता चल पाएगा कि वह कब तक वापसी कर पाएंगे.
रचिन रवींद्र का भारत के खिलाफ खेलना संदिग्ध
उस चोट की वजह से उनका भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलना संदिग्ध है. न्यूजीलैंड 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगा. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि यह अब भी साफ नहीं है कि रविंद्र सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं.
न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने कहा, 'यह वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण चोट थी. हम रचिन के लिए बहुत दुखी हैं और हमारी मुख्य प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि वह अच्छी तरह से ठीक हों और जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करें. हमारे खिलाड़ियों से जुड़े सभी कमर्शियल शूट की तरह, इन गतिविधियों पर सभी पक्षों ने पहले ही सहमति जताई थी और सुरक्षा के उचित उपाय भी किए गए थे. यह एक अजीब दुर्घटना थी, और हम भविष्य में ऐसे आयोजनों से जुड़ी अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करते रहेंगे.'
🚨 RACHIN RAVINDRA IN DOUBT FOR INDIA T20I SERIES 🚨(Cricinfo)— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) September 19, 2026
Rachin Ravindra has dislocated his right shoulder while attempting a diving catch during a promotional shoot in Auckland earlier this week.#Cricket pic.twitter.com/m1iBzeVPlS
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टीम अपने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए रविंद्र की वापसी में जल्दबाजी नहीं करेगी. वाल्टर ने कहा, 'हमारा अगले छह महीनों में टेस्ट क्रिकेट में व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण हम रचिन की वापसी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं.'
पांच मैचों की T20I सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और न्यूजीलैंड अगले हफ्ते अपनी टीम की घोषणा करेगा. इसलिए, उनकी भागीदारी पर कोई भी फैसला लेने से पहले रवींद्र की रिकवरी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी.
T20I में रचिन का प्रदर्शन
रवींद्र ने न्यूजीलैंड के व्हाइट-बॉल सेटअप में खुद को एक अहम सदस्य के तौर पर स्थापित किया है. उन्होंने 52 T20I मैच खेले हैं, जिनमें 69 के सर्वोच्च स्कोर के साथ कुल 759 रन बनाए हैं और साथ ही 26 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 4/27 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है.